“Saltamartini si fa sfuggire la cooperativa per il Pronto Soccorso e viene incolpato Olivetti” Il Comitato per la Difesa dell'Ospedale di Senigallia risponde a gruppi PD, Diritti al Futuro, Vola Senigallia, Vivi Senigallia

E siamo alle solite!

L’Area Vasta 2 – Senigallia per intenderci – e Giunta Regionale con il fantomatico, famigerato, fantasioso Assessore Saltamartini, dopo aver partorito con fatica la brillante idea dei medici di Cooperativa per dare vita ad un Pronto Soccorso degno di tale nome e della grande città turistica che siamo, si lascia sfuggire il tutto per una miseranda questione economica e, se ci si permette, di scarsa intelligenza politica.

Tanto i nostri illuminati assessori regionali senza bacino di voti nella provincia di Ancona hanno capito che possono continuare a stracciarci sull’esempio della vecchia giunta di sinistra senza pagare pegno.

E il colpevole e responsabile di tutto il disastro sanitario sarebbe, secondo il PD e soci, il Sindaco di Senigallia cui si deve tutta la malasorte dell’Ospedale cittadino in quanto ex-presidente del Comitato Cittadino difesa Ospedale Principe di Piemonte!

Dov’erano questi signori 5 anni fa quando segnalavamo le stesse criticità ma anziché essere ascoltati eravamo derisi e sbeffeggiati?

Ma per essere sinceri sino alla brutalità siamo stufi di vedere chi dovrebbe fare e non fa il suo dovere di assessore (quelli che hanno in mano denari e potere di fare) e sentire accusare di ogni nefandezza chi ha tentato e tenta di fare soprattutto da parte di politici locali e regionali del recente passato giubilati per aver portato a buon punto la demolizione del nostro Ospedale.

A questi impavidi pubblici accusatori dalla corta memoria per altro da molto tempo chiediamo di far fronte comune contro questa maldestra giunta regionale che non capisce o non vuol capire che fare, tuttavia più di ulteriori grida di orrore e rancore non abbiamo ottenuto.

Ci riproviamo impavidi e temerari a porgere la mano, vediamo se e quanto è vero e sincero il loro interesse disinteressato per il bene della nostra città, i suoi cittadini ed i turisti che ci onoriamo di ospitare.

da Comitato Cittadino per la Difesa dell’Ospedale di Senigallia