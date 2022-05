Conferenza di Niccolò Durazzi al Perticari di Senigallia L'ex studente è docente all'università di Edinburgo

87 Letture Cultura e Spettacoli

Nell’ambito della rassegna culturale per il centosessantesimo anniversario della fondazione del Liceo Classico Statale “Giulio Perticari”, venerdì 13 maggio nell’Aula Magna della sede di via Rossini alle ore 16.00 si terrà l’incontro con il professor Nicolò Durazzi, docente di Economia Politica all’Università di Edimburgo ed ex alunno, sul tema “Scuola, uguaglianza di opportunità e mobilità sociale in Italia e in Europa”.



Niccolò è Docente di Economia Politica delle Politiche Sociali presso l’Università di Edimburgo e Research Associate presso LSE Consulting, dove lavora dal 2010.

Nicolò ha conseguito un dottorato di ricerca in Politiche Sociali presso LSE, un Master in Economia Politica Europea presso l’Istituto Europeo LSE, un MA (lode) presso l’Università di Bologna in Cooperazione Internazionale, Sviluppo e Diritti Umani e un BA in International e dei diritti umani Scienza Diplomatica. La sua ricerca su istruzione, competenze e politiche del mercato del lavoro è apparsa su importanti riviste di politica sociale come Journal of European Public Policy, Politics and Society, Socio-Economic Review e Social Policy and Administration.

Il nostro ex alunno è coautore di numerosi rapporti per vari clienti del settore pubblico, tra cui un documento di ricerca per il governo del Regno Unito, il Dipartimento per le imprese, l’innovazione e le competenze sui benefici sociali dell’istruzione superiore e uno studio per la Commissione europea, la DG Istruzione e cultura su cooperazione tra università e imprese negli Stati Uniti. Tra gli altri suoi clienti figurano il Parlamento europeo, le agenzie dell’UE, i governi nazionali e le organizzazioni internazionali.

Un’ulteriore testimonianza di quanto gli studi classici costituiscano un insieme di competenze fondamentali, rare e preziose per intraprendere ogni percorso di formazione personale e lavorativo.

Sarà possibile partecipare in presenza in Aula Magna secondo il protocollo previsto dalla normativa anti-Covid vigente. Per gli alunni impossibilitati a partecipare in presenza, la scuola renderà possibile il collegamento online.