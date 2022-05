Il Teatro Nuovo Melograno ospita un corso di danze irlandesi Sabato 7 maggio alle ore 21.00. Il corso si svolgerà l'8 maggio e il 5 giugno

Sabato 7 maggio 2022 alle ore 21 la scuola di danze irlandesi Clover, con il suo insegnante Mirko Peluso, vi aspetta per la presentazione del nuovo mini corso base Speciale Marche per ragazzi e adulti.

Durante l’incontro, verranno illustrati i contenuti e le modalità di svolgimento del corso. Inoltre, insieme ai danzatori Clover più esperti, ci sarà la possibilità di praticare le prime danze. Il mini corso si svolgerà due domeniche, 8 maggio e 5 giugno, alle ore 10:30 per 120 minuti.

La danza irlandese è socialità e condivisione, e ti permette di vivere, attraverso le melodie vivaci e le coreografie uniche, tutto lo spirito della festa irlandese. Questa particolare danza è promossa dalla Commissione di Danza Irlandese di Dublino a cui afferiscono tutti gli insegnanti di Clover. La commissione promuove le danze soliste e le danze sociali, due bellissime specialità di danza irlandese per tutte le età. Il mini corso speciale di due incontri mensili permette di avvicinarsi in modo graduale al mondo delle danze irlandesi e ai relativi tempi musicali, con uno sguardo rivolto anche alle danze del Nord Europa, in particolare della tradizione bretone e scozzese.

Inoltre, l’associazione Clover, organizza feste danzanti, momenti di inclusione, coesione e puro divertimento, aperte a tutti, in location di prestigio culturale, con musica dal vivo, con strumenti della tradizione e dove i ballerini della scuola accompagnano esperti, appassionati e curiosi in un viaggio danzante chiamato «Irlanda», tutto da scoprire!

Sabato 7 Maggio alle ore 21.00 Serata di presentazione.

Info utili e prenotazione

Prenota la tua partecipazione scrivendo il tuo nome e cognome, il nome e cognome degli altri eventuali partecipanti e un tuo recapito telefonico al seguente indirizzo e-mail: info@cloverdanzeirlandesi.it. Per ulteriori info non esitare a chiamarci allo (+39) 3391875724.

Per accedere ai corsi di teatro, ai seminari e a tutte le altre attività del Teatro, devi essere in possesso della tessera socio Nuovo Melograno.

Il Teatro Nuovo Melograno è a Senigallia in via Botticelli 30/1