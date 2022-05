Sanità, Regione Marche: riduzione liste attesa dopo emergenza Covid La Giunta approva il piano operativo di gestione

195 Letture Politica

“Le liste di attesa sono un problema che esiste dal 2012. Da mesi ci stiamo organizzando per garantire che la domanda sia soddisfatta nei tempi previsti. In aggiunta alle risorse ordinarie ora sono in arrivo risorse statali, si tratta di quasi 13 milioni di euro per le Marche, per l’esattezza 12.861.641 euro”.