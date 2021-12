US Pallavolo Senigallia ancora al top Prima società in Provincia di Ancona e seconda nelle Marche per numero di tesserati e campionati giovanili svolti

La Fipav conferma il record assoluto.

Per la quarta stagione consecutiva, nonostante il calo di tesserati dovuti al Covid, la US Pallavolo Senigallia resta la prima società della Provincia di Ancona e la seconda nella regione Marche per numero di tesserati e campionati giovanili svolti.

Un dato clamoroso per Senigallia nel mondo del volley (la US resta tra le prime 20 società in tutta Italia) che premia il lavoro meticoloso e appassionato di dirigenti e allenatori nero-azzurri.

Per questo nel pomeriggio di domenica 19 dicembre, durante la festa interna natalizia del minivolley (i dati sul Covid e le tantissime quarantene hanno indotto la società a organizzare un evento di piccole dimensioni senza ospiti esterni), il presidente provinciale della Federazione italiana pallavolo Leoni e il vice-presidente regionale Pietroni consegneranno una targa di riconoscimento alla società senigalliese per il primato pluriconfermato e per il contributo dato al movimento.

Un premio anche per il riconosciuto (dalla Fipav) impegno nel sociale avendo sempre garantito la US l’accesso allo sport alle famiglie meno abbienti.