Relazione del Prof. Mauro Silvestrini al Rotary Club Senigallia Il ruolo dell'Università nella riorganizzazione del sistema salute marchigiano, intervento non più rimandabile

Il Prof. Mauro Silvestrini, Preside della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università Politecnica delle Marche, è stato ospite del Rotary Club Senigallia dove ha tenuto una relazione sul ruolo della facoltà di Medicina e Chirurgia dell’UNIVPM nella riorganizzazione del sistema salute marchigiano.

Silvestrini è Professore Ordinario di Neurologia del Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica dell’Università Politecnica delle Marche e Direttore della Clinica Neurologica del Dipartimento di Neuroscienze dell’Azienda Ospedaliero Universitaria – Ospedali Riuniti Ancona.

Dopo il saluto del Sindaco Massimo Olivetti e l’introduzione del presidente Mario Massacesi, il relatore ha spiegato quanto importante sia il contributo che l’Università può offrire in concreto al nostro Sistema Sanitario Nazionale che, pur sottoposto ad una costante pressione dovuta alla pandemia, garantisce comunque piena assistenza a chiunque e dimostra ogni giorno la solidità delle sue basi. In una fase così difficile come quella odierna si chiede al settore medico, già in forte crisi numerica, un impegno ancora maggiore ma lo stress a cui è sottoposto il personale, la mancanza di ricambio per i medici di famiglia ed il virtuoso rapporto numerico un medico-tre infermieri quasi mai rispettato, impongono un intervento non più rimandabile.

Concludendo la sua relazione, Silvestrini ha sottolineato perché la funzione dell’Università sia fondamentale per la formazione delle figure professionali necessarie e come la Politecnica delle Marche svolga in modo eccellente questo suo ruolo attraverso un’offerta formativa che comprende dodici tipi di laurea triennale, corsi in presenza ubicati sull’intero territorio regionale, un incremento del numero di immatricolati che è cresciuto da 825 (anno 2015/2016) a 1.150 (anno 2021/2022) e, infine, un’eccellenza formativa rappresentata dal nuovo corso di laurea in Medicina Tecnologica che approfondisce lo studio della più innovativa tecnologia medica avanzata.

