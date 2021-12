Area Vasta 2 informa su nuovi orari e aperture del Centro Vaccinale di Senigallia Necessaria e indispensabile la prenotazione. Ecco i documenti con i quali si raccomanda di presentarsi per ricevere la terza dose

510 Letture Cronaca

A seguito dell’aumento delle richieste di vaccinazioni nel nostro territorio, il Dipartimento di Prevenzione ed il Distretto Sanitario di Senigallia, d’intesa con l’Amministrazione Comunale con il supporto dell’ufficio Protezione Civile e grazie alla disponibilità concessa dai Gruppi e le Associazioni di Volontariato di Protezione Civile della Valle del Misa, hanno provveduto ad aumentare la capacità di vaccinazione presso il centro allestito all’interno della Caserma dei Vigili del Fuoco di Senigallia ed anche la presenza dei camper vaccinali nel territorio.

I nuovi orari di apertura del Centro Vaccinazione di Senigallia, a partire da lunedì 6 dicembre saranno i seguenti:

– lunedì, mercoledì e venerdì dalle 8,00 alle 14,00;

– martedì e giovedì dalle 8,00 alle 19,00.

– sabato dalle 8,00 alle 13,00 e dalle 14,00 alle 19,00.

Sarà necessaria e indispensabile la prenotazione, ad eccezione dei minori, attraverso il sito della Regione Marche: questo permetterà un’organizzazione più scorrevole e meno disagevole per l’utenza.

Massima attenzione verrà posta affinché l’attesa sia ridotta, soprattutto in considerazione delle condizione meteo e della presenza contemporanea di tutte le fasce di età, compresi gli over 80.

Si raccomanda di presentarsi con i moduli già compilati, questo permetterà di ridurre il tempo di permanenza all’interno del centro e per l’accesso alla vaccinazione.

Per la terza dose è necessario presentare la seguente modulistica, di seguito scaricabile:

Modulo C e Modulo di consenso (Dose di richiamo – Booster).