Riparte la musica dal vivo: annunciata una serie di grandi concerti a Senigallia Gio Evan, Tiromancino, Carmen Consoli e Subsonica tornano sul palco e faranno tappa in città tra novembre e marzo

La ripartenza passa anche dalla cultura, dal divertimento e dalla musica sotto la sua forma più comunitaria: i concerti.

Anche Senigallia sarà protagonista nei prossimi mesi del riaprirsi alla dimensione live della musica, con alcuni concerti di rilievo che in questi giorni vengono finalmente annunciati.

Si parte il 26 novembre 2021 con il poliedrico Gio Evan: scrittore, cantautore e artista di strada, che alle ore 21 calcherà il palco della Fenice con il suo nuovo tour teatrale “Abissale”.

“Abissale è il nuovo invito a vivere di profondità in superficie e non di profonda superficialità”, racconta Gio Evan, “Educare in latino è educere, condurre fuori. Dunque l’etimologia ci indica che l’educazione non è materiale che da fuori mettiamo dentro, bensì il suo viceversa. È la nostra integrità, sono le consapevolezze già tutte integre dentro noi che vengono emesse nel mondo esteriore. Mareducato si riappropria di questa definizione, è il coraggio di ricondurre noi stessi fino all’abisso fondo, dove risiede il nostro sé più intimo. Si parte dalla riva, (introspezione) e si arriva all’abisso (mantra allegro). Mareducato è il percorso che facciamo quando scegliamo il cammino della conoscenza, della profondità che conduce a noi. È una nuova forma di educazione, quella dettata dall’infinito”.

Due settimane dopo, il 10 dicembre, la “cantantessa” Carmen Consoli torna a Senigallia, sempre al Teatro La Fenice, per presentare il suo nuovo lavoro in studio “Volevo fare la rockstar”.

Nel rispetto delle regole, in sicurezza ma con “impegno e coerenza” torna a suonare sui palchi per riprendere lo scambio col pubblico lasciato in sospeso 2 anni fa, assicurano gli organizzatori della tournée: OTR live.

Già pronte anche due date per il 2022 a Senigallia: la prima sabato 26 febbraio, ancora sul palco del Teatro La Fenice, dove è atteso Federico Zampaglione, alias Tiromancino, che porterà in giro per l’Italia i brani del suo disco “Ho cambiato tante case”, con un omonimo tour.

I concerti dei Tiromancino si terranno nei più importanti teatri italiani, per regalare al pubblico uno spettacolo unico ed emozionante, costruito attorno al lungo elenco di successi che hanno segnato la carriera ormai trentennale del cantautore romano a cui si aggiungeranno gli ultimi brani inediti. Nelle Marche tappa anche il 25 febbraio a San Benedetto del Tronto.

Infine, una data annunciata, rinviata, rifissata, di nuovo spostata, e finalmente… Il Microchip Temporale Club Tour dei Subsonica passera dal Mamamia di Senigallia venerdì 18 marzo 2022.

“A causa della situazione attuale”, comunica la società organizzatrice dell’evento, Vertigo, ” il ‘Microchip Temporale Tour Club’ dei Subsonica è posticipato a marzo e aprile 2022. I biglietti acquistati saranno validi per le nuove date”.

I Subsonica, band influenzata dai linguaggi musicali più sperimentali, hanno rivoluzionato la scena e creato un sound molto riconoscibile, coniugando suoni elettronici, incisività melodica tipicamente italiana e grande carica sul palco. Il gruppo rock elettronico è, infatti, unanimemente apprezzato per la potenza del suo live.

Nati a Torino nel 1996, i componenti storici dei Subsonica sono: Samuel (cantante), Max Casacci (produttore e chitarrista), Boosta (tastierista), Ninja (batterista), e Pierfunk (bassista), sostituito poi da Vicio nel 1999.