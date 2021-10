“Asur non garantisce la medicina dello sport” Paradisi (Unione Civici Marche): "Impossibile prenotare una visita per idoneità agonistica alla Asur"

Ci risiamo. Asur non garantisce ancora una volta le visite di idoneità medico-sportiva che i ragazzi minorenni hanno diritto ad ottenere gratuitamente.

Mi sono recato al Cup e mi è stato risposto che non è nemmeno possibile procedere ad una prenotazione nei prossimi mesi in quanto fino a gennaio non ci sono posti e non è stato ancora licenziato il calendario visite per i mesi successivi. Una massa indefinita di giovani deve dunque o rinunciare a fare sport agonistico o rivolgersi ai privati con costi per molti proibitivi.

Ancora una volta non si riesce a comprendere che il servizio va gestito diversamente in quanto è di tutta evidenza che oltre l’80% delle visite medico-sportive si concentra tra i mesi di agosto e ottobre, quando riprendono le attività sportive. Per chi inizia un’attività agonistica è finanche ovvio che la visita si prenota nelle settimane di avvio dell’attività. Ma anche chi era già in attività agonistica, nella maggior parte dei casi, si vede scadere la validità della visita tra agosto e novembre.

Non sarebbe difficile pensare a incrementare le ore di attività dei medici Asur nei primi mesi della stagione sportiva per poi ridurle nei mesi successivi. Ma, ancora una volta, lo sport è messo in terzo piano, quasi fosse un campo di nessun interesse per la politica. Quel che resta è un disservizio gravissimo di cui fanno le spese i nostri ragazzi e le famiglie meno abbienti.

da Roberto Paradisi

Portavoce “Unione Civici Marche”