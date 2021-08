Emanato bando dal Centro per l’Impiego di Senigallia per la selezione di 4 cuochi Tempo determinato full-time dal 27 settembre 2021 fino al 17 giugno 2022

279 Letture Cronaca

Su richiesta del Comune di Senigallia, il Centro per l’Impiego l’Orientamento e la Formazione ha emanato un avviso pubblico per una selezione – ai sensi dell’art.16 della legge n. 56/87 e s.m.i. – di n. 4 unità di esecutori cuochi, a tempo determinato full-time dal 27 settembre 2021 fino al 17 giugno 2022.

Novità nelle modalità di partecipazione al bando: la possibilità di presentare domanda intercorre infatti tra le ore 00.00 del 01/09/2021 e le ore 24.00 del 03/09/2021, ma unicamente tramite inoltro della candidatura sul portale del cittadino denominato “Janet” raggiungibile al seguente link: janet.regione.marche.it.

Gli interessati, per poter inviare la domanda attraverso il sistema Janet, dovranno essere necessariamente in possesso di una delle seguenti credenziali: SPID, Carta Nazionale dei Servizi, Carta di Identità Elettronica. Non saranno infatti ammesse altre forme di invio della domanda di partecipazione.

I candidati dovranno poi essere in possesso della patente di guida cat. B o superiore che abiliti alla guida di tutti i veicoli ricompresi nella categoria B e aver maturato esperienze lavorative con contratto di lavoro subordinato, con profilo di cuoco o aiuto cuoco, nel settore delle mense scolastiche per almeno 30 giorni, anche non consecutivi, nell’ultimo triennio.

Per informazioni in relazione al presente avviso pubblico è possibile contattare il Centro per l’Impiego di Senigallia al seguente recapito telefonico: Pianelli Lucia 071.9959142.

Al seguente link janet.regione.marche.it è possibile visionare e scaricare l’intero avviso, i requisiti richiesti, le mansioni previste e le modalità di partecipazione.