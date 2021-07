Senigallia si colora di gioventù Tre belle iniziative legate ai giovani hanno contraddistinto la stagione turistica di luglio dando una bella immagine di Senigallia

Tre belle iniziative legate ai giovani hanno contraddistinto la stagione turistica di luglio dando una bella immagine di Senigallia. Si tratta di due progetti legati al mondo della sport ed una legata al mondo della scuola e tutti e tre hanno raggiunto risonanza nazionale.



DEEJAY XMASTERS, ancora in svolgimento, è la più importante manifestazione estiva della riviera nord e quest’anno festeggia il X° anno ampliando spettacolo, sport e servizi. Con sponsor nazionali e diffusa da Radio Deejay, XMASTERS dura 10 giorni insistendo su un’area di 40.000 mq, ha aumentato la componente sportiva ma anche ecologica (“Roby clean-up con il campione surf Roberto D’Amico) e di shop ed è sicuramente un successo targato Michele Urbinelli.

C’è poi lo “streetball” di “King of the cage”, il basket giocato in strada, che ha trovato la sua sede naturale nel Piazzale della Libertà, davanti alla Rotonda, partito da un’idea di Fabrizio Pasquinelli e da uno stabilimento balneare tra lo scetticismo dei più e che ora ha superato il quinquennio. Bravi e da incoraggiare i cinque giovani senigalliesi (Sergio De Palo, Nicolò Santini, Lorenzo Turchi, Pietro Cerri e Kevin Francoletti) che uniti dalla passione hanno iniziato questa bella avventura nel 2015. Quest’anno Senigallia è stata inserita nel circuito nazionale “#3x3Italia FIP Circuit” della Federbasket ed il vincitore di Senigallia andrà alle finalissime nazionali di inizio agosto.

Infine FOSFORO “la festa della Scienza” che declina l’argomento in eventi, laboratori, show, innovazione tecnologica e trova nel mondo della scuola uno dei cardini più proficui. Anche qui dieci anni di vita ed un successo crescente gestita dall’Associazione Culturale Next che vede in Mattia Crivellini un motore di energia.

Partner di EUSEA (European Science Engagement Association), supportato da sponsor nazionali e patrocinato da un numero incredibile di enti, FOSFORO in dieci anni ha proposto 188 ospiti, 681 eventi con una affluenza media di 20.000 all’anno.

Tre iniziative di qualità tutte senigelliesi, che costano pochissimo alla comunità dando lustro alla città e che l’Amministrazione dovrebbe incoraggiare e mettere maggiormente in evidenza come espressione del territorio.

Un plauso ai concittadini che con passione, dedizione, competenza e qualità sono partiti da un sogno e hanno realizzato qualcosa di importante.

Gennaro Campanile

Consigliere comunale Amo Senigallia