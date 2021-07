A Senigallia Monica Vanali e Francesco Repice come ospiti allo “Sportivo dell’anno” I due giornalisti saranno presenti alla serata di venerdì 23 luglio in Piazza Garibaldi per la 23ª edizione dell'evento

158 Letture Sport

Sono ufficiali i nomi dei personaggi che nella serata di venerdì 23 luglio saranno ospiti allo “Sportivo dell’anno”: sul palco di Piazza Garibaldi a Senigallia saliranno i giornalisti Monica Vanali e Francesco Repice.

In questa 23ª edizione dell’iniziativa si è dunque voluto dare un “taglio” diverso dal solito: a raccontarsi nel talk show che si terrà nella parte centrale della serata non ci saranno infatti i protagonisti “del campo” ma chi porta direttamente le notizie nelle case di milioni di italiani.

Monica Vanali è la prima firma tra gli inviati di SportMediaset, un volto a tutti familiare per le tante trasmissioni condotte negli ultimi anni ma anche per i suoi collegamenti nei telegiornali al seguito dei maggiori eventi sportivi.

Francesco Repice è invece la prima voce di “Tutto il calcio minuto per minuto” oltre che delle partite della Nazionale, una voce che ha fatto letteralmente impazzire gli ascoltatori con le sue appassionate radiocronache agli ultimi Europei.

Vanali e Repice sono entrambi reduci dalla straordinaria cavalcata degli Azzurri del calcio che ha riportato in Italia un trofeo che mancava dal 1968; facile intuire che saranno tanti gli aneddoti che poteranno a Senigallia su questa storica pagina del nostro sport.

Due protagonisti d’eccezione quindi, ai quali verrà consegnato il “Premio Cuorepassione – Giuliano De Minicis”, in una serata che si prevede carica di emozioni: oltre agli ospiti, è stato infatti definito dagli organizzatori il roster di tutti i premiati: lo Sportivo dell’anno è come noto il nuotatore Michele Marinelli, che sarà affiancato da secondo e terzo classificato, rispettivamente il cestista Mirco Pierantoni ed il pongista Mirko Bruschi.

Il Premio alla Carriera Sportiva sarà assegnato alla Vigor Senigallia nell’anno del Centenario ed idealmente ritirato dalla famiglia di un grande personaggio della storia rossoblù come Goffredo Bianchelli; il Premio Speciale della Commissione andrà all’imprenditore Tommaso Rossi per il suo progetto nell’area ex Ciare; il Premio Ussi dedicato alla memoria del giornalista Adelio Pistelli andrà alla pallavolista della Nazionale italiana trapiantati Samantha Ciurluini, mentre il giovanissimo tennista Alex Romano si è aggiudicato lo Sportivo Junior. Menzione speciale nel corso della serata anche alla formazione under17 dell’Us Pallavolo che si è laureata campione provinciale e vice campione regionale.

Anche le sigle iniziale finale della manifestazione resteranno in campo sportivo: saranno infatti eseguite dalle ginnaste della Polisportiva Senigallia.

La manifestazione è organizzata dall’agenzia Nerosubianco, con la storica e costante partnership del Comune di Senigallia e della Bcc di Pergola e Corinaldo, insieme alla novità dello sponsor etico Cuore di Velluto. Nel patrocinio, a fianco di Coni Marche e Ussi Marche, entra da quest’anno anche il Cip – Comitato Paralimpico Marche. La serata sarà presentata dal giornalista Fabio Girolimetti.