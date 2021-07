Ufficiale il calendario scolastico 2021-22. Il 15 settembre nelle Marche ripartenza regolare Giorgia Latini: "Grazie ad interventi come quello dei sanificatori riusciamo a garantire il regolare inizio delle lezioni"

“La scuola nelle Marche riparte regolarmente e in sicurezza grazie ad interventi come quello dei sanificatori: è ufficiale il calendario scolastico 2021-2022 che coinvolge le scuole primarie e le scuole secondarie di primo e secondo grado. Le lezioni riprenderanno il 15 settembre per concludersi il 4 giugno”.