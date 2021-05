Senigallia, è tornato in funzione il travel-lift al porto Campagnolo: Senigallia non poteva permettersi un altro anno senza quei servizi necessari ed indispensabili per poter puntare ad essere uno dei porti turistici più importanti delle Marche"

Nella giornata del 24 maggio finalmente è tornato in funzione il travel-lift al porto, dopo circa due anni di disagi che non avevano avuto risposta da chi in precedenza aveva la gestione.

Un grande risultato per la nuova gestione Gestiport voluta fortemente da questa amministrazione.



Senigallia non poteva permettersi un altro anno senza quei servizi necessari ed indispensabili per poter puntare ad essere uno dei porti turistici più importanti delle Marche nei prossimi anni.

Questo deve essere un punto di partenza da cui Gestiport e L’amministrazione in piena sintonia ripartono, per dare un servizio di qualità ed efficienza atto a garantire quei servizi minimi che un porto di tale spessore deve avere.

Si ringrazia quindi l’ing. Mauro Rognoli per la svolta impressa fin da subito, per far tornare ai vecchi splendori il nostro porto sul quale questa amministrazione ha intrapreso un percorso per poterlo rilanciare.

da Elena Campagnolo