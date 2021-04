Verso il nuovo decreto sulle riaperture Pare confermato l'orario delle 22 per l'inizio del coprifuoco

Da lunedì 26 aprile tornerà la divisione in zone con le Marche che si attendono di essere inserite tra quelle gialle.



Potranno quindi riaprire bar e ristoranti, a pranzo e cena ma solo all’aperto, così come l’attività sportiva di contatto quale il calcetto.

In zona gialla previste pure la riapertura con posti occupati al 50% di cinema e teatri e la scuola superiore in presenza dal 60% al 100%, mentre in zona arancione la scuola superiore sarà in presenza dal 50 al 75%.

Rimane però fissato alle ore 22 il coprifuoco, che durerà fino alle 5 del mattino successivo: pare infatti tramontata la possibilità di estendere l’orario di un’ora, fino alle 23, andando incontro alle esigenze dei ristoranti che saranno aperti anche a cena, pur soltanto con tavoli all’aperto.

Le Regioni insistono comunque per le 23, il Consiglio dei Ministri che varerà il nuovo decreto è iniziato da poco con un’ora di ritardo dalle 17 previste inizialmente.