Senigalliesi ai campionati italiani di tennistavolo Anche Sabrina Moretti presente per il T.T. Senigallia

Nei mesi di Aprile, Maggio e Giugno si svolgeranno i Campionati Nazionali di tennistavolo, a Riccione e Terni.

I giocatori impegnati saranno: nella categoria ragazzi Vittorio Luzietti, negli Under 21 Mirko Bruschi (campione italiano paralimpico), nella 5° categoria Lorenzo Baci e Alberto Priori, nella 4° categoria Mirko Bruschi, Michele Melucci e Fabrizio Cecchini, nella 4° categoria femminile Angela Conti.

La novità di quest’anno sarà Sabrina Moretti, che parteciperà ai Campionati Italiani con i colori di Senigallia, dopo 35 di serie “A”, disputati in diverse società italiane, dalla Sicilia alla Lombardia. Interrompe questo record per assumere il ruolo di Presidente del Tennistavolo Senigallia.

“Ho sempre giocato fuori, ma il mio cuore non è mai andato da nessuna parte, devo tutto al Maestro Enzo Pettinelli, che prima mi ha fatto emergere come atleta, poi mi ha insegnato ad insegnare. Ora come presidente mi piacerebbe diffondere ancor più questa bellissima disciplina, dando ai giovani le stesse opportunità che ho avuto io”.

L’ultimo anno è stato duro per tutti gli atleti di tutte le discipline, spesso impossibilitati ad allenarsi come prima. I ragazzi impegnati negli studi, gli adulti nel proprio lavoro, ma tutti uniti in una sola passione, il “ping-pong”.