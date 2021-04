Anche un pò di Senigallia alla manifestazione a Roma per la chiusura delle attività economiche Era presente Michela Vicari che gestisce una palestra in via Lotto alla Cesanella

Anche un pò di Senigallia alla manifestazione a Roma per la chiusura delle attività economiche. Si tratta di Michela Vicari gestore di una palestra in via Lotto alla Cesanella. Come riportato dall’Ansa, l’imprenditrice era presente al sit in sfociato in scontri con le forze dell’ordine.



La donna però ci tiene a precisare che si dissocia dagli sfoghi violenti e sopra le righe. “Qualche facinoroso si è intrufolato nella protesta, – precisa – ma non c’entra nulla con noi: la maggior parte è gente per bene che protesta in maniera pacifica, perché è un suo diritto costituzionale poterlo fare contro questa presa in giro continua”.

La donna ha spiegato all’Ansa il suo delicato momento: “Nonostante la sospensione di alcuni tributi come la Tari le altre spese continuano ad esserci ma se io non lavoro come faccio a pagare? Io voglio riaprire e per questo ho protestato. C’erano rappresentanti di tutte le categorie commerciali, dai ristoratori ai gestori di palestre, da ambulanti a parrucchieri ed estetisti – racconta -, stanchi delle chiusure e della mancanza di veri ristori o sostegni ai settori produttivi“.

Con le Marche in arancione, si apre qualche spiraglio in più per le imprese ma per i gestori di attività nel settore sportivo domina l’incertezza: “Al momento farò recuperare dei corsi in uno spazio all’aperto, – spiega Vicari – di fronte all’ingresso della palestra mentre la sala pesi e gli altri spazi all’interno resteranno chiusi. Ovviamente seguendo le regole: gel sanificatori, distanziamento tra i corsisti, mascherine. Non sarà possibile usare gli spogliatoi né entrare nella palestra. Non guadagnerò da questa parziale riapertura anzi dovrò mettere mano alle mie risorse per pagare gli insegnanti“.