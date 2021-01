Screening a Senigallia, “organizzazione precisa e capillare” I ringraziamenti di Fratelli d'Italia

L’operazione di screening “Marche Sicure”, voluta dal servizio Sanità della Regione Marche, si è svolta anche a Senigallia e in altri paesi dell’Area Vasta 2.



Una operazione, quella dello screening di massa, gestita e organizzata in maniera precisa e capillare come i cittadini stessi hanno commentato sui social complimentandosi sia per l’organizzazione che per la rapidità dell’operazione. Ed è questa la politica che piace e che è a diretto servizio delle persone, e mai viceversa.

Nell’ambito del territorio sociale di Senigallia sono nove i comuni che nelle giornate del 12 e 13 gennaio hanno a disposizione due centri di riferimento dove sottoporsi al tampone antigenico rapido.

Il primo è allestito presso il Palasport Regione Marche dell’Istituto Panzini di Senigallia, ed è riservato ai residenti di Senigallia, Castelleone di Suasa, Corinaldo, Ostra, Ostra Vetere e Trecastelli con il seguente orario: 8.30 -13.30 e 14.30 -18.30. Il secondo è invece disponibile a Serra De’ Conti, nel Centro sociale “L’Incontro” di Via Vanoni, e possono recarvisi i residenti di Serra De’ Conti, Arcevia e Barbara, sempre con lo stesso orario: 8.30 -13.30/14.30 -18.30.

Fratelli d’Italia di Senigallia ringrazia, in maniera ufficiale, gli organizzatori di questa complessa e delicata operazione che sono l’ASUR, nella persona del Direttore Dott. Alessandro Marini, Il Servizio Affari Sociali del Comune di Senigallia nella persona del Dirigente Dott. Maurizio Mandolini, i quali si sono avvalsi della collaborazione della Croce Rossa, della Protezione Civile e delle Associazioni a loro legate.

A loro vanno il sincero ringraziamento e i complimenti per aver fatto si che tutto funzionasse alla perfezione.