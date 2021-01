Operazione “Marche sicure” Screening gratuito Covid-19 per tutti i cittadini Nei giorni 11, 12 e 13 gennaio 2021 presso il Palasport (PalaPanzini) di Via Capanna

il progetto di screening gratuito Covid-19 per tutti i cittadini, che interesserà in queste giornate i cittadini residenti nei Comuni di Senigallia, Castelleone di Suasa, Corinaldo, Ostra, Ostra Vetere e Trecastelli.





L’orario previsto per lo screening è dalle 8.30 alle 13.30 del mattino e dalle 14.30 alle 18.30 del pomeriggio.

Dalle 8.30 di venerdì 8 gennaio sarà possibile prenotare tramite il link: https://www. protezionecivilesenigallia.it/ screening-covid , mentre chi non ha accesso a internet potrà scegliere la prenotazione telefonica chiamando nei giorni dall’8 gennaio al 13 gennaio dalle ore 09:00 alle ore 13:00 i numeri 3403724411, 0717959524 e 0717959535.

E’ importante ricordarsi di portare il giorno del test il modello compilato per la richiesta/accettazione, la tessera sanitaria e un documento d’identità.

Con ogni prenotazione si potrà prenotare il test solo per una persona, ma ogni cittadino potrà effettuare anche più prenotazioni (per esempio per il figlio, genitori ecc. ) anche usando la stessa mail e telefono di riferimento.

Il tampone non è obbligatorio, ma consigliato per contrastare il diffondersi dell’epidemia. Potranno farlo tutti i residenti e i non residenti che soggiornano per motivi di lavoro o di studio nei seguenti Comuni: Senigallia, Castelleone di Suasa, Corinaldo, Ostra, Ostra Vetere e Trecastelli. I minorenni dovranno essere accompagnati.

Non potranno invece fare il tampone coloro che hanno sintomi che indichino un’infezione da Covid-19; le persone attualmente in malattia per qualsiasi altro motivo; chi è posto in stato di isolamento per test positivo negli ultimi tre mesi; le persone attualmente in quarantena o in isolamento fiduciario; chi ha già prenotato l’esecuzione di un tampone molecolare; chi esegue regolarmente il test per motivi professionali; i minori sotto i 6 anni e le persone ricoverate nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie, comprese le case di riposo pubbliche e private.

Per effettuare il tampone serviranno pochi minuti, il risultato del test verrà comunicato dopo circa 20 minuti. Ogni persona il giorno del test dovrà portare con sé la tessera sanitaria e un documento d’identità. E’ importante arrivare all’appuntamento con il modulo di richiesta del test dell’ASUR già compilato scaricabile dalla piattaforma (cliccando su “SCARICA MODULO”).

Se non si ha a disposizione una stampante è possibile trovare il modulo all’ingresso del Palasport, dove sarà ovviamente obbligatorio indossare la mascherina.

Per informazioni o assistenza tecnica possono essere utilizzati i numeri sopraindicati per le prenotazioni telefoniche.