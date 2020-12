Marche: Confartigianato ripropone impiego imprese private per trasporto pubblico "Non solo TPL per la riapertura delle scuole in presenza"

Gilberto Gasparoni, segretario di Confartigianato Trasporti Persone Marche ripropone alla Regione ed alle Prefetture l’importante pacchetto di autobus da turismo, di mini pullman, VAN ed autovetture Taxi ed NCC (queste fino a 7 posti) per il trasporto di persone in sicurezza cosi da alleggerire il carico sul solo TPL che in passato ha portato in diverse situazioni al sovraffollamento dei pullman di linea.