Riva Destra candida Ilaria Bizzarri Sosterrà la corsa a sindaco di Massimo Olivetti

120 Letture Politica

Il Coordinamento provinciale di Riva Destra Ancona, movimento politico federato a Fratelli d’Italia e guidato a livello nazionale dal Segretario nazionale Fabio Schiuma e dal vice Segretario nazionale Angelo Bertoglio, sta coltivando un proficuo confronto con la società civile e con tutto il mondo imprenditoriale volto a formare una classe politica di centrodestra all’altezza delle sfide elettorali che interesseranno il territorio comunale di Senigallia a tutti i livelli istituzionali.

Il lavoro di squadra, il merito, l’impegno per la collettività, il rispetto dell’elettorato ed il senso di responsabilità rappresentano le direttrici imprescindibili per chi ambisce a governare e costruire una valida squadra di governo.

Chi deve fornire risposte alla comunità senigalliese, non può prescindere dal confronto con le varie realtà del territorio perché, inutile ricordarlo, la politica in sé non è autosufficiente e sarebbe presuntuoso dichiarare il contrario.

Per questi motivi il nostro movimento sostiene con forza ed entusiasmo la candidatura a Consigliere Comunale di Senigallia di Ilaria BIZZARRI.

Ilaria è parte integrante della nostra comunità politica e umana, sta svolgendo questa campagna elettorale con impegno e serietà, ascoltando e incontrando la società civile, attingendo dalla stessa per costruire un programma elettorale che possa gettare le basi per costruire il futuro dei prossimi 10/20 anni.

Un impegno serio e nell’interesse di tutti, poiché va ben oltre gli steccati ideologici. Sul tavolo abbiamo dunque tutti gli ingredienti per eleggere una valida rappresentante di Fratelli d’Italia nel Consiglio Comunale di Senigallia e affiancare fedelmente il lavoro del futuro Sindaco di Senigallia Olivetti.

Per noi di Riva Destra, Ilaria BIZZARRI, rappresenta una classe politica credibile che rispetta la propria comunità ed i propri elettori con i fatti e non con gli slogan e gli hashtag.

Per noi di Riva Destra e per Ilaria BIZZARRI la politica deve essere svolta con serietà e dedizione e lo dimostreremo quotidianamente con i fatti, stando nelle piazze ed a contatto con la gente costantemente, anche dopo il 20 e 21 di Settembre, per continuare a costruire e allargare il perimetro politico intorno a FdI e per sostenere il grande progetto politico di Giorgia Meloni per l’Italia.

Da

Sandra Amato

(Coordinatrice regionale Riva Destra Marche)