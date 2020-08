Civici con Forza Italia: “Vogliamo rappresentare l’altra faccia della politica” "Trasferire in ambito regionale la professionalità che le componenti civiche hanno sempre rappresentato"

133 Letture Politica

Entreremo da indipendenti, quale componente civica nelle liste regionali di Forza Italia. Un contributo di idee, energie e progettualità civica nell’ambito di un progetto liberale e innovatore che condividiamo e sposiamo.



Vogliamo rappresentare l’altra faccia della politica e trasferire in ambito regionale la professionalità e il rigore che le componenti civiche hanno sempre rappresentato. Mettiamo a disposizione le nostre competenze nei campi del diritto, della cultura, dell’istruzione, dello sport in un ambizioso progetto di cambiamento rivoluzionario di un assetto di potere che ha avvilito Senigallia come la Regione Marche.

ROBERTO PARADISI

ELENA GIOMETTI