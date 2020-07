A Senigallia la presentazione del libro “La migliore versione di me” di Roberto Rovaldi Lunedì 13 luglio alle 21.30 alla Rotonda a Mare

133 Letture Cultura e Spettacoli

Lunedì 13 luglio alle 21.30, nell’ambito degli eventi culturali estivi organizzati dal Comune di Senigallia con associazioni ed imprese del territorio, si svolgerà alla Rotonda a Mare la presentazione del libro “La migliore versione di me” con lo scrittore Roberto Rovaldi.



Dialogheranno con l’autore Catia Urbinelli, attrice e regista, e l’ex assessore alla cultura Stefano Schiavoni.

Continua con questa presentazione ‘Le Marche tra le righe’, la rassegna che la Libreria Iobook dedica ogni anno agli autori ed alla letteratura marchigiana.

“La migliore versione di me” (Ventura edizioni) è un libro di racconti in cui Roberto Rovaldi ancora una volta sceglie la forma autobiografica per narrare gli ultimi anni della sua vita. In questo nuovo lavoro prova a tracciare un profilo onesto e sincero, denudandosi forse come non mai e toccando momenti delicati ed emozionanti della sua vita da adulto. La ricerca dell’uomo che si nasconde dietro il suo essere burlone e vagabondo lo perseguita per tutto il libro. Alla fine, il quadro che ne scaturisce è quello di un eterno ragazzo che ricorda con passione momenti di vita ormai lontana, alternandoli alla realtà della vita di oggi, con tutte le sue sfaccettature. Non mancano, ancora una volta, le sbronze, gli amici, i viaggi e l’amore. Ma questa volta l’autore fa di più: racconta con onestà il suo rapporto con i genitori e con il tempo che inesorabilmente si porta via tanto di ognuno di noi.

Roberto Rovaldi nasce a Nurtingen, in Germania, il 17 Maggio 1966. Consegue il diploma nel 1987 come perito elettronico e dopo il servizio militare entra a lavorare in una prestigiosa firma della moda. Oggi lavora per il gruppo Prada. Da sempre appassionato di letteratura e viaggi, è alla sua quinta prova letteraria. Attualmente vive a Senigallia.

In ottemperanza alle misure anti-covid i posti sono limitati, la prenotazione anche per gli eventi gratuiti è obbligatoria da effettuarsi su www.vivaticket.it oppure presso il Teatro La Fenice venerdì e sabato dalle 17 alle 20 o, se ancora disponibili direttamente sul luogo dell’evento.