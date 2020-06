Coronavirus, nessun decesso nelle Marche nelle ultime 24 ore Si tratta del decimo giorno consecutivo senza vittime

Nessun decesso nelle Marche nelle ultime 24 ore correlato al Coronavirus. Si tratta del decimo giorno consecutivo. Il bilancio delle vittime passa da 994 a 991 perché 3 decessi, alla luce delle uive analisi, non sono più riconducibili al covid. Nella stessa giornata scendono i ricoveri negli ospedali marchigiani, dove i degenti passano a 10 (-1).



Dimessi e guariti proseguono invece il trend in salita e si attestano a quota 5.330 (+16). Per il 17esimo giorno consecutivo le terapie intensive si mantengono vuote, mentre nelle aree di semi-intensiva sono ricoverati ancora due degenti, entrambi agli Ospedali Riuniti di Ancona.

Nei reparti non intensivi ci sono 7 persone e 1 nell’area postacuzie di Macerata. Nelle strutture territoriali è stabile il quadro dei degenti con 18 ospiti, tutti nella struttura di Campofilone, nel fermano. Il numero dei positivi in isolamento domiciliare passa da 459 a 450 (-9). In discesa anche il numero delle persone in isolamento volontario che passano si attestano a 711 (-37), 40 dei quali (-10) sono operatori sanitari.

Nella giornata del 25 giugno sono stati 3 i nuovi contagi registrati, tutti all’Hotel House, il condominio multietnico di Porto Recanati. I tamponi complessivamente analizzati sono 1.385, 747 dei quali nel percorso nuove diagnosi, 563 nel percorso guariti e 75 all’Hotel House. Zero i contagi registrati nel percorso nuove diagnosi. Il bilancio dei contagi è di 6.771 casi.

Su scala nazionale Sono 296 i nuovi casi di coronavirus alle 18 di giovedì 25 giugno, in aumento rispetto agli ultimi giorni, e portano il totale dei contagi dall’inizio dell’epidemia a quota 239.706, per un incremento dello 0,1% rispetto al giorno precedente. Nelle ultime 24 ore si sono contati 34 decessi, un aumento dello 0,09%, secondo i dati diffusi per la prima volta dal ministero della Salute, i guariti 614. Gli attualmente positivi sono 18.303. Le persone in terapia intensiva 103, quattro in meno di ieri.