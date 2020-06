Coronavirus, terzo giorno senza decessi nelle Marche Dall'inizio dell'emergenza sono state 993 le vittime nella nostra regione

Terzo giorno consecutivo senza decessi nelle Marche causato dall’infezione da Coronavirus. E’ questo il responso del GORES per domenica 14 giugno. Dall’inizio dell’emergenza sono state 993 le vittime nella nostra regione. Sono morti 594 uomini e 399 donne, con un’età media di 80,5 anni; il 94,9% delle vittime aveva malattie pregresse.

Nelle Marche il numero dei ricoverati per coronavirus nelle ultime 24ore è sceso da 22 a 21: un paziente in meno nei reparti non intensivi (da 12 a 11) e situazione invariata per il resto dei ricoveri. Nessun paziente in terapia intensiva, uno in sub-intensiva ad Ancona, nove degenti in area post-acuti; ci sono poi 53 persone (58 fino il giorno precedente) ospitate in strutture territoriali.

Dati positivi arrivano ancora dai guariti/dimessi: nell’ultima giornata sono passati da 5.084 a 5.139. Bene anche il trend di positivi in isolamento domiciliare (da 655 a 605) e degli isolati in casa per contatti con contagiati (da 1.012 a 946 tra cui 70 operatori sanitari), che comprendono 280 persone con sintomi. Nelle Marche da inizio epidemia si sono registrati 6.758 contagi e 993 morti; un periodo di quarantena è toccato finora a 35.132 persone.

Su scala nazionale sono 338 i nuovi casi di positività al coronavirus e portano il totale, dall’inizio della pandemia, a 236.989. Gli attualmente positivi risultano 26.274, in calo rispetto a ieri di 1.211 unità. Sono saliti a 176.370 i guariti e i dimessi per il coronavirus, con un incremento rispetto a ieri di 1.505. Sono 209 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 11 meno di ieri. Questo il quadro che emerge dai dati del report quotidiano della Protezione civile.