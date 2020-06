Marche, Coronavirus: nessun positivo su quasi 600 tamponi É la terza volta che accade nelle ultime tre settimane

Nessun nuovo contagio da Coronavirus nelle Marche. E’ questo il responso del GORES per la giornata di martedì 9 giugno a fronte dei 1200 test effettuati (599 nuove diagnosi + 601 percorso guariti). E’ la terza volta che accade nelle ultime tre settimane (26 e 31 maggio). Dall’inizio dell’epidemia sono state contagiate 6.747 persone nella nostra regione.



Per quello che riguarda i decessi in totale sono saliti a 992 le vittime nella nostra regione dall’inizio dell’emergenza dopo l’ultima morte registrata l’8 giugno. In totale sono morti 593 uomini e 399 donne, con un’età media di 80,5 anni; il 94,9% delle vittime aveva malattire pregresse.