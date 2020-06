Coronavirus, un altro giorno senza decessi nelle Marche Il numero delle vittime resta così fermo a 987

Le Marche fanno segnare una nuova giornata senza vittime da coronavirus. A comunicarlo ufficialmente è stato il Gores, che in mattina aveva reso noto che i nuovi contagi erano stati quattro, uno per la provincia di Macerata e gli altri relativi invece a cittadini provenienti da fuori regione. Il numero delle vittime resta così fermo a 987.



Su scala nazionale i casi di coronavirus sono arrivati a quota 233.515: +318 (+0,14%) rispetto a ieri, quando i nuovi contagi erano stati ufficialmente 178 (in realtà 200, per la mancanza dal conteggio di 22 casi in Abruzzo). Il numero dei decessi sale a 33.530: +55 (+0,16%) secondo i dati forniti quotidianamente dalla Protezione Civile (ieri erano stati +60).