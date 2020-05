Marche, ancora un decesso da Coronavirus Salgono così a 987 le vittime totali

Ancora un decesso da Coronavirus nelle ultime 24 ore. Salgono così a 987 le vittime totali nelle Marche dall’inizio dell’epidemia.



La vittima del 19 maggio comunicata dal Gores è una 94enne di Recanati con anche altre patologie pregresse. Delle 987 vittime, 591 sono uomini e 396 donne. 522 sono della provincia di Pesaro, 214 sono di Ancona, 164 di Macerata, 66 di Fermo, 13 di Ascoli Piceno e 8 da fuori regione. L’età media dei deceduti è di 80 anni.

In Italia sono 226.699 i casi di coronavirus: +813 (+0,36%), con una nota, infatti la regione Marche comunica un ricalcolo dei casi diminuendolo di 8 unità. I decessi sono 32.169: +162 (+0,51%). Continua ad aumentare il numero dei guariti, arrivato a quota 129.401 (+2.075, con un incremento dell’1,63%), mentre continua a scendere quello degli attualmente positivi, ora a 65.129 (-1.424 con una crescita del 2,14%). Si conferma una minore pressione sugli ospedali con 9.991 ricoverati con sintomi (-2,12%) e 716 malati in terapia intensiva (-4,41%) mentre quelli in isolamento domiciliare sono 54.422 (-2,11%). Sono stati processati 63.158 tamponi (ieri 36.406) e il rapporto tamponi / positivi è 1,2% (1,1% ieri).