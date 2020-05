Coronavirus, altri 6 decessi nelle Marche Sono 954 i morti totali dall'inizio dell'epidemia nella regione

Altri 6 decessi nelle Marche per Covid-19. Questo il bilancio del GORES riferito alle ultime 24 ore. Sono 954 i morti totali dall’inizio dell’epidemia. Le 6 vittime del 7 maggio sono: un 72enne di Fossombrone; una 89enne di Ancona; un 89enne di Campofilone; una 64enne di Civitanova; un 85enne di Pergola; un 90enne di Pergola. Tutte le vittime soffrivano anche di altre patologie.



Delle 954 vittime, 576 sono uomini e 378 donne. 505 sono della provincia di Pesaro, 210 sono di Ancona, 152 di Macerata, 66 di Fermo, 13 di Ascoli Piceno e 8 da fuori regione. L’età media dei deceduti è di 80 anni.

Su scala nazionale sono 1.401 i nuovi casi di coronavirus (+0,6%) e 274 morti (+0,9%) registrati il 7 maggio. I tamponi processati oggi sono 70.349, secondo dato più alto dopo il primo maggio.

Il rapporto nuovo contagi scoperti rispetto al totale tamponi è al 2%, secondo dato più basso di sempre dopo l’1,9% del 5 maggio. Sono 96.276 i guariti dal coronavirus in Italia, con un incremento di 3.031 rispetto a ieri. Mercoledì i pazienti dimessi e guariti erano oltre ottomila. Il dato è stato reso noto dalla Protezione civile.

Continua anche il calo dei ricoverati in terapia intensiva per coronavirus: sono 1.311 i pazienti ad oggi nei reparti, 22 in meno rispetto a ieri.