Spostamenti a San Marino, l’ordinanza della Regione Marche Il territorio del Titano assimilato a quello regionale

180 Letture Cronaca

Con l’ordinanza n. 28 emessa in data lunedì 4 maggio il presidente della Regione Marche ha stabilito che il territorio della Repubblica di San Marino, ai fini della disciplina degli spostamenti individuali, va assimilato a quello della Regione Marche per gli spostamenti in ambito regionale.