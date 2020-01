Pallavolo: vittoria d’oro per la Miv Senigallia Bella prestazione delle atlete della US Pallavolo. I ragazzi perdono l'imbattibilità in Prima Divisione

Vittoria tanto bella quanto preziosa per la classifica quella ottenuta dalla Miv Senigallia nella dodicesima giornata del campionato di serie C femminile.

La squadra di coach Mazzoli ha sconfitto per 3-0 la Videx Grottazzolina con i parziali di 25-19, 25-16, 25-21 al termine di una partita letteralmente dominata, salvo alcune fasi del terzo set in cui è subentrato un minimo di rilassamento quando il match sembrava indirizzato verso una tranquilla vittoria.

Tutto ha funzionato bene per le senigalliesi in ogni fase di gioco. Una scatenata Greta Bruschi ha fatto la voce grossa in attacco, fondamentale in cui anche Elisabetta Saraga e Rossella Berluti hanno fatto il loro.

La capacità della seconda linea di tenere lunghi gli scambi e l’ottima ricezione hanno fatto il resto in una serata in cui anche gli errori sono stati pochissimi.

Dopo due parziali condotti con sicurezza e dopo essere partita in vantaggio 4-0 nel terzo set, la Miv si è rilassata lasciando spazio alla rimonta delle ospiti, brave, da parte loro, a difendere molti più palloni rispetto a quelli difesi fino a quel punto. La Videx toccava così il massimo vantaggio sul 9-13 del terzo set, ma le nerazzurre di casa erano brave a non mollare e a ritornare avanti sul 16-15 per poi piazzare l’ultimo allungo fino al 25-21 finale.

Per la Miv si tratta di tre punti fondamentali in classifica contro una diretta concorrente in chiave salvezza.

Sabato 25 durissima trasferta a Gradara contro il Gabicce Gradara che, a inizio gennaio, ha eliminato la Miv dalla Coppa Marche negli ottavi di finale.

Prima Divisione Maschile: Volley Tre – Security Ta.Pe. 3-0

Si è fermata sul campo della capolista Volley Tre Belvedere Ostrense l’imbattibilità della Security Ta.Pe. Senigallia nel campionato di Prima Divisione maschile.

Era il big match tra le due squadre che nelle prime nove giornate non avevano mai perso.

Ha prevalso la maggiore esperienza dei padroni di casa che hanno approfittato, probabilmente, della disabitudine dei giovani nerazzurri nel giocare partite di tale importanza.

Il Volley Tre si è imposto 3-0 con i parziali di 25-21, 25-21, 25-12

I ragazzi di coach Longarini devono ora serrare i ranghi e riprendere la loro sin qui splendida marcia con il match in programma giovedì 23 in casa contro il Corinaldo.