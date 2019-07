Sartini ribatte a Mangialardi: “Il sindaco ha perso il senso della realtà” "Dove sta per noi cittadini il decantato vantaggio se paghiamo alla UISP 892.642,40 € in più per avere lo stesso servizio?"

Da consigliere comunale ritengo che il sindaco, nella migliore delle ipotesi, abbia perso il senso della realtà.



Le ricordo signor sindaco che il bene comune appartiene a tutti i cittadini, non ad una casta privilegiata.

Lei si è impantanato su di un “viottolo politico” (termine molto molto gentile) allarmante, perché continua a parlare senza potersi avvicinare alla realtà delle situazioni che lo circondano (a parte i selfie).

Sindaco questa volta ha superato il limite del rispetto altrui, quando scrive nel post sulla pagina Facebook istituzionale del Comune: “Nonostante ciò, rilevo ancora una volta come il consigliere Giorgio Sartini non perda occasione per dimostrare la propria inadeguatezza e la propria incapacità nell’assolvere alle funzioni istituzionali, continuando a brandire la minaccia di esposti all’Anac e alla Corte dei Conti, che naturalmente hanno un costo a carico della comunità.”

Inadeguatezza: l’essere inadeguato in confronto a qualcosa (esempio: l’inadeguatezza delle politiche ambientali rispetto agli standard europei) ovvero nel nostro caso l’inadeguatezza di un consigliere di opposizione perché fa opposizione vera, quella che alla fine degli iter comunali previsti e percorribili, si rivolge agli organi superiori senza timore e, al contrario di Lei, sempre documentando quanto affermato.

Vede sindaco io non la offendo la rispetto prima come persona, poi per il ruolo che i cittadini (sic!) le hanno conferito: lei no, lei non mi rispetta, anche se sono stati sempre i suoi cittadini ad eleggermi, non mi ha rispettato quasi mai in questi anni, e i suoi sbeffeggiamenti e dileggi nei miei confronti sono tutti documentati nelle riprese dei consigli comunali, delle commissioni e sui giornali!

Detto questo entro nel concreto di quanto ha riferito in modo “impantanato”:

“alla fine di un percorso lungo, articolato, trasparente e soprattutto vantaggioso per la città”.

Vede sig. sindaco la parola “Vantaggioso” significa “Che reca vantaggio”, ma che vantaggio porta la proposta UISP rispetto alla proposta Team Marche?



Le rispondo io, visto che è sempre impantanato, con una tabellina semplice ed esaustiva.



TOTALE DIFFERENZA: € 892.642,40

Cioè con la TEAM MARCHE avremmo risparmiato il necessario per rifare uno dei ponti cittadini, ma fatto bene non arciappelato come piace fare a Lei.

Ora per suo preciso dovere istituzionale risponda all’intera cittadinanza e a me:

“Dove sta per noi cittadini il decantato vantaggio se paghiamo alla UISP 892.642,40 € in più per avere lo stesso servizio che la TEAM MARCHE ci ha offerto con 892.642,40 € in meno?”

La ringrazio anticipatamente per la sua risposta documentata.

Giorgio Sartini

Consigliere comunale

Senigallia Bene Comune