I giovani di ANPAS Marche tracciano la rotta per la Protezione Civile di domani
Grande partecipazione al raduno "Voci dal Futuro"
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Grande partecipazione a “Voci dal Futuro”, il raduno promosso da ANPAS Marche e dedicato alla crescita, alla formazione e al protagonismo delle giovani volontarie e dei giovani volontari delle Pubbliche Assistenze.
L’iniziativa, presso il Campo di addestramento di protezione civile Anpas e il Centro regionale di Protezione Civile dell’Umbria di Foligno, ha coinvolto ragazze e ragazzi tra i 16 e i 35 anni. Accanto alla delegazione marchigiana, hanno partecipato giovani volontari di ANPAS Lazio e Umbria a conferma del valore di una rete associativa unita, competente e orientata al futuro.Continua a leggere e commenta su Marchenotizie.info
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