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I giovani di ANPAS Marche tracciano la rotta per la Protezione Civile di domani

Grande partecipazione al raduno "Voci dal Futuro"

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Giovani di ANPAS Marche

Grande partecipazione a “Voci dal Futuro”, il raduno promosso da ANPAS Marche e dedicato alla crescita, alla formazione e al protagonismo delle giovani volontarie e dei giovani volontari delle Pubbliche Assistenze.

L’iniziativa, presso il Campo di addestramento di protezione civile Anpas e il Centro regionale di Protezione Civile dell’Umbria di Foligno, ha coinvolto ragazze e ragazzi tra i 16 e i 35 anni. Accanto alla delegazione marchigiana, hanno partecipato giovani volontari di ANPAS Lazio e Umbria a conferma del valore di una rete associativa unita, competente e orientata al futuro.

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Redazione Senigallia Notizie
Redazione Senigallia Notizie
Pubblicato Domenica 6 settembre, 2026 
alle ore 11:00
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