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I consiglieri Vitri e Mangialardi tornano a chiedere una legge regionale sul suicidio assistito

"Ci attendiamo una rapida approvazione, un atto di civiltà in linea con le decisioni assunte da tante altre Regioni"

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Politica
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Micaela Vitri e Maurizio Mangialardi

Voto storico in Veneto: prima Regione di centrodestra in Italia ad approvare una legge sul suicidio medicalmente assistito.

“Ora anche nelle Marche: basta approvare la Proposta di Legge n. 8 che abbiamo depositato già anni fa” – ricordano i consiglieri regionali Maurizio Mangialardi proponente e Micaela Vitri firmataria della legge – che spiegano: “Il Consiglio regionale del Veneto ha approvato ieri con 32 voti favorevoli, 4 astenuti e 14 contrari una legge per il suicidio medicalmente assistito direttamente ispirata dalla proposta di legge di iniziativa popolare “Liberi Subito” dell’Associazione Luca Coscioni.”

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