Fondo Investimenti e Liquidità 2026: spostata nelle Marche l’apertura del bando Mercoledì 9 settembre 2026 la nuova data in cui si potrà avviare l'iter per la presentazione della domanda

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La Regione ha stabilito lo spostamento della data di apertura del bando dal valore di oltre 11 milioni di euro per il nuovo Fondo investimenti e Liquidità 2026 dal 1° settembre al 9, sempre alle ore 11.00.

La misura è rivolta a sostenere investimenti materiali e immateriali e, entro i limiti previsti, esigenze di capitale circolante.