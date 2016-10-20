Senigallia Basket 2020 presenta la nuova stagione "Vogliamo unire la città attorno a una passione pulita, superando ogni logica di divisione"

Con 100 tesserati e 5 squadre ai nastri di partenza, Senigallia Basket 2020 inaugura la nuova stagione sportiva con una visione che unisce la tradizione dei campionati, l’innovazione del 3×3 e la forza sociale del Baskin.

L’intento è chiaro: coltivare la cultura del basket per nutrire il territorio, creando spazi autentici dove ogni ragazzo trova il proprio posto sul parquet.

«Vogliamo unire la città attorno a una passione pulita, superando ogni logica di divisione» – dichiara Fabrizio Pasquinelli, direttore sportivo della società – «perché Senigallia cresce soltanto se le sue realtà sportive camminano insieme, dai settori giovanili fino ai palcoscenici nazionali».

Il campo racconta storie di crescita e di unione. Quest’anno, la sinergia stretta con la Pallacanestro Senigallia riduce le vecchie distanze tra le realtà cittadine, offrendo ai giovani un terreno fertile per misurarsi nel Girone A della DR1, il cui cammino ufficiale scatterà il prossimo 4 ottobre.

«Abbiamo costruito un gruppo che unisce l’energia verde dei nostri ragazzi alla saggezza di giocatori di categoria superiore come Battisti, Panzieri, Torresi, Savelli, Giuliani e Terenzi» – spiega il GM Francesco Alessandroni – «trovando nei dettagli della sintonia quotidiana la chiave per valorizzare ogni singolo atleta. Merito va soprattutto al coach Alessandro Rocchetti, capace di far lavorare in armonia i due gruppi». A completare questo percorso, la squadra DR3 accoglie tutti quei ragazzi che trovano nella pallacanestro il loro spazio vitale, allontanando il rischio dell’abbandono.

La società si distingue anche per il progetto 3×3 in collaborazione con i Freaks 3×3 – la community fondata a Senigallia da Nicola Paradisi, Federico Mallucci, Riccardo Palmisano e Pietro Persi. La nuova palestra Marchetti si anima ogni domenica mattina di pallacanestro giocata con passione da oltre 40 partecipanti. Quella stessa spinta, la scorsa estate, ha invaso la spiaggia durante gli XMaster Awards di Senigallia, portando il basket in riva al mare con ben 30 squadre iscritte in uno degli appuntamenti più vivi e partecipati a livello nazionale. Un traguardo reso possibile anche dalla sensibilità della FIP Marche, che ha saputo flessibilizzare i tesseramenti, permettendo la doppia militanza.

Il cuore più inclusivo della società batte forte nel Baskin. Avviato nel gennaio 2022, grazie alla tenacia di tecnici come Davide Iannetti, Davide Del Vicario e Alessandro Norato, questo progetto ha conosciuto passaggi complessi, momenti in cui la continuità sembrava svanire.

Ma la dedizione dei tre tecnici ha riacceso la fiamma, portando la squadra a disputare lo scorso anno il torneo nazionale e a conquistare una prima, storica vittoria. Oggi il percorso continua abbracciando la collaborazione con Casa della Gioventù e l’affiliazione all’EISI.

«Il Baskin ci insegna ogni giorno che la pallacanestro appartiene a chiunque» – spiega il presidente (e giocatore) Giuseppe Maddaloni – «e quella prima vittoria nazionale rappresenta il simbolo di un’inclusione che non conosce confini né barriere. Venite tutti a giocare!».