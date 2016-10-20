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Protezione Civile, stanziati fondi regionali per nuovi mezzi e attrezzature

Messi a disposizione 700mila euro

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Protezione Civile

La Giunta regionale ha approvato i criteri e le modalità per la concessione di contributi destinati al potenziamento dei mezzi e delle attrezzature delle Organizzazioni di volontariato di Protezione civile iscritte all’Elenco territoriale regionale. La misura, finanziata con risorse regionali, mette a disposizione complessivamente 700 mila euro per rafforzare la capacità di intervento del sistema marchigiano di Protezione civile.

“Il volontariato è una componente fondamentale e insostituibile della Protezione civile marchigiana – dichiara l’assessore regionale Tiziano Consoli -. Con questo intervento trasformiamo tale riconoscimento in un investimento concreto: mezzi più moderni, attrezzature più efficienti e una maggiore sicurezza per i volontari e per i cittadini. Dobbiamo mettere chi opera nelle emergenze nelle condizioni di intervenire in modo tempestivo ed efficace, tanto nella lotta agli incendi boschivi quanto negli altri scenari di rischio. Rafforzare il volontariato significa rendere più forte e capillare l’intero sistema regionale”.

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Regione Marche
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Pubblicato Domenica 6 settembre, 2026 
alle ore 5:00
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