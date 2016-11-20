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Attivata la guardia radiologica continuativa all’ospedale pediatrico “Salesi” di Ancona

L'assessore regionale Calcinaro: "Un risultato atteso da sempre e un passo in avanti fondamentale per la qualità della cura dei piccoli pazienti"

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Presentazione guardia radiologica all'ospedale Salesi

Garantire diagnosi tempestive ed evitare il trasferimento in ambulanza dei piccoli pazienti tra strutture ospedaliere per l’esecuzione di radiologie d’urgenza. Con questo obiettivo, l’Azienda Ospedaliero-Universitaria delle Marche ha attivato ad Ancona, per la prima volta, la guardia radiologica continuativa 24 ore su 24, sette giorni su sette, direttamente all’interno del Presidio ospedaliero Materno Infantile Salesi.

All’incontro di presentazione del nuovo servizio sono intervenuti l’assessore regionale alla Sanità Paolo Calcinaro, l’assessore alle Politiche comunitarie Giacomo Bugaro, il direttore generale dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria delle Marche, Armando Marco Gozzini, e il direttore sanitario Claudio Martini. Hanno preso parte all’iniziativa anche Andrea Giovagnoni, direttore del Dipartimento di Scienze Radiologiche e della Clinica di Radiologia; Andrea Ciavattini, direttore del Dipartimento Materno-Infantile e della Clinica di Ostetricia e Ginecologia; Laura Polenta, responsabile della Direzione medica ospedaliera del Presidio Salesi; e Giovanni Cobellis, direttore della SOD Chirurgia Pediatrica.

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