In piazzale della Libertà approda la Senigallia City Padel Cup con i suoi tanti ospiti Dal 21 al 23 agosto 2026 tre giorni di sport, spettacolo, musica e grandi protagonisti davanti alla Rotonda a Mare

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Nasce la Senigallia City Padel Cup Luxury, un grande appuntamento dedicato al padel che vedrà scendere in campo alcune delle coppie più conosciute e apprezzate delle Marche, insieme a grandi campioni ed ex protagonisti del calcio italiano.

Scopri di seguito il programma e i grandi ospiti del mondo del calcio italiano

VENERDÌ 21 AGOSTO

Il torneo prenderà il via alle ore 10.00, con le prime sfide per conquistare il Trofeo NuovaComes.

La giornata sarà interamente dedicata alle competizioni.

Alle ore 21.00, la grande serata inaugurale: protagonista il girone di Nelson Dida e Massimo Oddo, con la presentazione delle coppie e un programma ricco di spettacolo.

Sul palco saranno presenti grandi testimonial e special guest d’eccezione:

Massimo Ambrosini e Luca Marchegiani, grandi ex campioni della Nazionale Italiana e protagonisti di Milan e Lazio.

A condurre le serate sarà Mauro Anconetani, con la direzione artistica di Leo Maculan.

SABATO 22 AGOSTO

Dalle ore 10.00 riprenderanno le sfide dei gironi, con il torneo che entrerà nel vivo.

La sera spazio ancora una volta ai grandi ospiti: sarà presente Billy Costacurta, mentre il pubblico potrà assistere a una spettacolare sfida-esibizione con protagonisti:

Nelson Dida • Massimo Oddo • Paponi, ex Parma • Luca Marchegiani

Un appuntamento imperdibile che unirà il fascino del grande calcio allo spettacolo del padel.

DOMENICA 23 AGOSTO

La giornata conclusiva sarà dedicata alle semifinali e alla finalissima.

Alle ore 21.30 il grande momento della finale, con la presenza di un ospite d’eccezione: ROBERTO MANCINI

Un campione e un protagonista assoluto del calcio italiano accompagnerà la serata finale di questa prima grande edizione della Senigallia City Padel Cup Luxury.

TRE GIORNI DI SPORT E SPETTACOLO

Sarà un evento da vivere insieme, nella splendida cornice di Senigallia, per incontrare e rivedere grandi campioni, assistere a sfide spettacolari, vivere serate di musica e divertimento e scoprire tutto il fascino del padel.

Tre giorni. Grandi campioni. Grandi sfide. Musica, spettacolo e divertimento.

Il padel incontra le stelle del calcio.