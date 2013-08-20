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Onoranze Funebri F.lli Costantini

Allerta gialla emessa da Protezione Civile su quasi tutte le Marche per il 21 agosto 2026

Atteso il transito di rovesci e temporali anche di forte intensità, accompagnati da frequenti fulminazioni e forti raffiche di vento

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Temporale estivo

La Protezione Civile Regionale, in data giovedì 20 agosto ha emesso il messaggio di Allertamento n. 42/2026 per criticità dovuta a temporali per tutta la giornata di venerdì 21 agosto 2026.

Dalle ore centrali di venerdì atteso il transito di rovesci e temporali anche di forte intensità. I fenomeni saranno accompagnati da frequenti fulminazioni e forti raffiche di vento.

Il messaggio è stato disposto nel rispetto delle procedure per il rischio meteo, idrogeologico ed idraulico della Regione Marche in vigore dallo scorso 3 aprile 2017.

Per eventuali aggiornamenti i cittadini sono invitati a informarsi e a seguire il sito ufficiale della Protezione Civile di Senigallia www.protezionecivilesenigallia.it ; la pagina Facebook dell’Ente; gli organi di informazione, in particolare, i portali locali www.viveresenigallia.it e www.senigallianotizie.it; le frequenze delle radio locali Radio Velluto (99.6) Radio Arancia (92.6 o 103.8) e Radio Duomo (95.2).

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