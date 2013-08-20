Filippo Graziani live a MArCHESTORIE Show venerdì 21 agosto a Senigallia Ingresso libero, aspettando Festival tra grande musica e successi regionali: da Ancona Capitale Cultura 2028 a teatri bene Unesco

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Dopo il successo dell’anteprima di San Benedetto con l’esibizione di Paolo Vallesi e tanti ospiti, l’edizione 2026 di MArCHESTORIE Show – Poesia di Teatri, con la direzione artistica di Paolo Notari, sbarca a Senigallia, venerdì 21 agosto in Piazza Roma alle ore 21 con l’attesissimo concerto live di Filippo Graziani ad ingresso libero.

“Con MArCHESTORIE Show vogliamo offrire al pubblico, oltre che un’anteprima del Festival, un’esperienza unica capace di unire musica, racconto, storia, arte e identità dei nostri luoghi – spiega il direttore artistico Paolo Notari – Senigallia è una tappa speciale: ospitare Filippo Graziani significa creare un dialogo intenso tra memoria e presente, tra l’eredità di Ivan Graziani e la sensibilità di un artista che ne rinnova l’anima. È anche un’occasione per incontrare il pubblico della costa e invitarlo a scoprire i borghi dell’entroterra, promuovendo la bellezza diffusa delle Marche. MArCHESTORIE nasce da questa visione: raccontare il territorio attraverso le sue storie, i suoi talenti e le sue atmosfere, in una stagione, il 2026, che vede la Regione protagonista di importanti riconoscimenti nazionali ed internazionali, dalla proclamazione di Ancona a Capitale Italiana della Cultura 2028 fino al riconoscimento UNESCO dei preziosi teatri condominiali marchigiani. Dalle piazze sul mare ai teatri storici, fino ai vicoli dei borghi, il Festival si conferma come un viaggio nella poesia delle Marche, capace di promuovere il valore, la bellezza e la forza culturale del territorio”.

Con un set voce e chitarra Filippo Graziani, secondo figlio di Ivan, offrirà al pubblico un racconto musicale potente, intimo e travolgente, attraverso i brani più amati del padre Ivan, tratti dall’album del 2025 Ottanta. Buon compleanno Ivan il disco dedicato al padre per celebrare l’ottantesimo anniversario di nascita del celebre cantautore Ivan Graziani. Sarà una celebrazione unica e irripetibile a Senigallia, un’occasione per immergersi nelle storie senza tempo di Ivan Graziani e riscoprire il suo impatto culturale attraverso lo sguardo creativo di Filippo. Con oltre 10 anni dedicati a diffondere l’eredità musicale del padre, Filippo ha dimostrato di essere un performer carismatico e creativo non limitandosi a interpretare i brani di Ivan, ma rinnovandoli con il suo stile, creando nuovi arrangiamenti che non intaccano l’essenza originaria ma la impreziosiscono, creando un ponte tra generazioni.

L’appuntamento di MArCHESTORIE Show, guidato dalla brillante conduzione di Alvin Crescini, vedrà la partecipazione di numerosi ospiti sul bollente palcoscenico senigalliese. Tra i momenti musicali previsti: le esibizioni del baritono Giacomo Medici, ambasciatore della tradizione musicale marchigiana in Sud America, che guiderà il pubblico in un viaggio tra le grandi voci e le pagine più celebri della regione, dalle indimenticabili arie di Rossini e Beniamino Gigli fino a Jimmy Fontana, e le performance della cantante Loredana Torresi, che accompagnerà gli spettatori in un suggestivo percorso musicale tra le atmosfere degli anni Venti, Trenta e Quaranta.

A completare il racconto sarà Marta Paraventi, storica dell’arte e assessore alla Cultura del Comune di Ancona che accompagnerà il pubblico in un affascinante percorso alla scoperta della straordinaria ricchezza artistica custodita nei borghi marchigiani. Chiese, affreschi e pale d’altare diventeranno le tappe di un itinerario capace di restituire secoli di storia, devozione e creatività, mettendo in luce un patrimonio diffuso che dialoga con le comunità e con la loro identità più profonda. Sarà un viaggio tra Medio Evo Rinascimento e Barocco, tra grandi maestri e interpreti legati ai territori, per raccontare come l’arte, nelle Marche, continui a vivere come memoria condivisa, segno distintivo e fonte inesauribile di bellezza.

MArCHESTORIE – Poesia di Teatri, progetto della Regione Marche, organizzato da Fondazione Marche Cultura, AMAT e Consorzio Marche Spettacolo, proseguirà dal 18 ottobre al 8 dicembre nei suggestivi borghi marchigiani celebrando la ricca tradizione poetica e culturale della regione.

Per informazioni: www.marchestorie.it

da Fondazione Marche Cultura