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Negozio a fuoco a Civitanova Marche

La squadra VVF ha provveduto allo spegnimento delle fiamme, evitando la propagazione all’intero locale

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Fuori dalle Mura
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I Vigili del fuoco sono intervenuti questa mattina, 19 agosto, intorno alle ore 7.15, in via Conchiglia a Civitanova Marche, per l’incendio di un’attività commerciale.


La squadra VVF ha provveduto allo spegnimento delle fiamme, evitando la propagazione all’intero locale, e alla messa in sicurezza.

Sul posto sono intervenute anche le forze dell’ordine.

Andrea Pongetti
Andrea Pongetti
Pubblicato Mercoledì 19 agosto, 2026 
alle ore 9:51
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