Negozio a fuoco a Civitanova Marche
La squadra VVF ha provveduto allo spegnimento delle fiamme, evitando la propagazione all’intero locale
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I Vigili del fuoco sono intervenuti questa mattina, 19 agosto, intorno alle ore 7.15, in via Conchiglia a Civitanova Marche, per l’incendio di un’attività commerciale.
La squadra VVF ha provveduto allo spegnimento delle fiamme, evitando la propagazione all’intero locale, e alla messa in sicurezza.
Sul posto sono intervenute anche le forze dell’ordine.
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