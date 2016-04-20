Confcommercio Marche Centrali in lutto per la scomparsa di Gisa Partendo da Chiaravalle, Gisa Favi ha saputo trasformare la propria abilità sartoriale e la propria visione imprenditoriale

230 Letture Associazioni

Confcommercio Marche Centrali esprime il proprio profondo cordoglio per la scomparsa di Adalgisa Favi, per tutti “Gisa”, figura storica dell’imprenditoria e del commercio marchigiano, che con passione, intuito e straordinaria capacità innovativa ha contribuito a scrivere una pagina importante della storia della moda nel nostro territorio.

Partendo da Chiaravalle, Gisa Favi ha saputo trasformare la propria abilità sartoriale e la propria visione imprenditoriale in un percorso professionale lungo sessant’anni, portando nelle Marche le grandi firme della moda italiana e anticipando tendenze e cambiamenti del settore. Una donna determinata e coraggiosa, capace di costruire un’attività divenuta nel tempo un punto di riferimento, lasciando un patrimonio di esperienza, professionalità e cultura d’impresa che continua oggi attraverso il figlio Toni Tanfani, socio di Confcommercio Marche Centrali e prosecutore della tradizione di famiglia.

Il presidente Giacomo Bramucci, il direttore Massimiliano Polacco e tutta Confcommercio Marche Centrali si stringono con affetto a Toni e alla sua famiglia, esprimendo le più sentite condoglianze per la perdita di una donna che ha lasciato un segno profondo nel mondo del commercio e dell’imprenditoria marchigiana.