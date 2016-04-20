35 anni di indipendenza dell’Ucraina Celebrazione ad Ancona

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Domenica 23 agosto, dalle ore 10:30 alle 12:00, Piazza Roma Ancona, lato Università, ospiterà la celebrazione della Giornata della Bandiera nazionale dell’Ucraina e del 35° anniversario dell’Indipendenza dell’Ucraina.



L’iniziativa è promossa da Insieme Per Ucraina ODV, Associazione Italia-Ucraina Maidan e Comunità Ucraina

delle Marche APS, Aurora per le Marche, Radicali Italiani, Movimento Federalista Europeo.

La manifestazione sarà un momento pubblico di partecipazione, memoria e solidarietà con il popolo ucraino, che dal 2014 difende la propria indipendenza dall’aggressione russa. Il tema scelto per la giornata è «Un cielo di pace è una responsabilità condivisa»: un messaggio rivolto all’Italia e all’Europa, chiamate a sostenere concretamente il diritto dell’Ucraina a difendersi e a proteggere il proprio popolo dagli attacchi missilistici e dai droni russi.

La difesa del cielo è una responsabilità comune Difendere il cielo dell’Ucraina significa proteggere vite umane, città, scuole e ospedali, ma anche la cultura, i libri e la memoria di un popolo. Per questo le associazioni promotrici rivolgono all’Europa un appello concreto: rafforzare la difesa aerea dell’Ucraina, fornendo più sistemi Patriot e più missili intercettori. Ogni missile intercettato può significare una casa che rimane in piedi, una scuola che continua ad accogliere bambini, una tipografia che continua a stampare e una biblioteca che non brucia.

La libertà dell’Ucraina riguarda l’intera Europa A sottolineare la dimensione europea dell’appuntamento, Lorenzo Giammarchi, segretario del Movimento Federalista Europeo e socio di Insieme Per Ucraina, dichiara:

Alla manifestazione parteciperanno rappresentanti delle istituzioni, delle associazioni e della società civile.

Saranno presenti una grande bandiera ucraina lunga 15 metri, attività dedicate ai bambini, il progetto artistico internazionale «Tappeto dell’Amore e del Dolore» dell’artista ucraina Marfa Vasilieva e la consegna di riconoscimenti locali alle persone che hanno sostenuto concretamente il popolo ucraino. L’inno nazionale dell’Ucraina sarà interpretato dalla soprano ucraina Oksana Ivanshchenko.

La cittadinanza e gli organi di informazione sono invitati a partecipare.

«Oggi celebriamo la libertà e l’indipendenza dell’Ucraina non solo con l’ammirazione dovuta a chi resiste con grande coraggio da più di dodici anni ad un esercito che ha invaso la propria terra e che da allora si accanisce giorno e notte sui civili, ma anche perché siamo convinti che questi fatti non riguardino solo il destino dell’Ucraina ma quello dell’intera Europa.

Perché se uno stato può aggredire un altro e conquistarne i territori con la forza, allora a prevalere ovunque sarà

la legge del più forte.

Perché se passa l’idea che le grandi potenze abbiano diritto al proprio spazio vitale o a proprie sfere di influenza, tutti noi europei non saremo più liberi di scegliere le nostre istituzioni e il nostro futuro.

L’Ucraina nel corso degli anni ha dimostrato di aver scelto e di volersi battere per i valori europei di libertà, democrazia e stato di diritto.

Per questo siamo a fianco dell’Ucraina e anche del suo diritto a difendersi. Non perché siamo bellicisti, non perché pensiamo che la guerra sia una soluzione desiderabile. Al contrario: sosteniamo la difesa dell’Ucraina perché vogliamo difendere la libertà di tutti i popoli europei e i valori sui quali è stata costruita l’Europa. La pace che vogliamo non è la pace imposta dal più forte ma è la pace fondata sul diritto.

Celebrare e difendere la libertà e l’indipendenza dell’Ucraina significa difendere la possibilità di realizzare l’idea

stessa di un’Europa finalmente unita e sovrana».

Lorenzo Giammarchi

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