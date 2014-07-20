L’Informatica oltre l’aula: gli studenti dell’IIS Corinaldesi Padovano di Senigallia competono a livello nazionale L’obiettivo è educare gli studenti ad affrontare problemi complessi, a lavorare in gruppo e a saper gestire la pressione

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All’IIS Corinaldesi Padovano la valorizzazione delle eccellenze non si riduce a iniziative isolate, ma è parte integrante del percorso formativo che accompagna gli studenti lungo tutto il quinquennio.

E’ stata costruita una proposta didattica che arricchisce l’attività curricolare con esperienze sempre più sfidanti, nelle quali i ragazzi possono mettere alla prova conoscenze, metodo e capacità relazionali confrontandosi con realtà esterne alla scuola. L’obiettivo è educare gli studenti ad affrontare problemi complessi, a lavorare in gruppo e a saper gestire la pressione in contesti nuovi. Ogni esperienza, indipendentemente dall’esito, contribuisce a sviluppare competenze tecniche e trasversali.

Questa progettazione coinvolge progressivamente studenti di tutte le classi dell’indirizzo Informatica e, in numerose iniziative, anche degli indirizzi AFM e SIA, favorendo l’incontro tra competenze informatiche ed economiche e promuovendo una cultura dell’innovazione aperta e condivisa.

Dalle prime sfide del biennio alle competizioni

Già nel primo biennio gli studenti vengono indirizzati allo sviluppo del pensiero logico attraverso attività di allenamento organizzate a scuola. Al termine di questo lavoro partecipano alle Olimpiadi del Problem Solving, sperimentando per la prima volta il confronto con studenti provenienti da altri istituti e mettendo in pratica capacità di analisi, collaborazione e ragionamento. Nel triennio il livello di complessità cresce con la partecipazione alle Olimpiadi Italiane di Informatica.

Nella competizione individuale Cristian Carradorini (3C INF) ha raggiunto la fase territoriale, mentre nella gara a squadre l’Istituto ha partecipato con quattro team che hanno coinvolto ventuno studenti delle classi terze, quarte e quinte, includendo anche ragazzi degli indirizzi AFM e SIA. A sostegno di questo percorso è stato inoltre attivato un corso di preparazione organizzato dall’Università di Camerino, dedicato agli algoritmi e al problem solving, con l’obiettivo di consolidare le competenze necessarie per affrontare le competizioni degli anni successivi.

Dalla scuola all’università: il percorso nella cybersecurity

Per gli studenti maggiormente interessati alla sicurezza informatica il percorso prosegue con attività sempre più specialistiche. Alle selezioni territoriali di Olicyber hanno partecipato Michele Pierdiluca, Lorenzo Magnini e Ernesto Zambrano della 5C INF, insieme a Ester Marini della 4C INF. L’esperienza rappresenta il naturale punto di accesso a CyberChallenge.IT, il principale programma nazionale dedicato alla formazione dei giovani talenti della cybersecurity.

Nel corso dell’anno Giovanni Gasparini, Niccolò Stortini ed Ester Marini (4C INF) hanno seguito il percorso presso l’Università Politecnica delle Marche, mentre Tommaso Bernacchia (5C INF) ha partecipato alle attività organizzate dall’Università di Camerino. Al termine dei tre mesi di formazione Gasparini, Marini e Bernacchia sono stati selezionati per entrare nelle rispettive squadre universitarie e hanno preso parte alla finale nazionale disputata a Salerno, confrontandosi con i migliori studenti provenienti da tutta Italia.

Sempre nell’ambito della cybersecurity, Marini ha partecipato al corso residenziale organizzato dal CINI a Torino, esperienza di alta formazione riservata agli studenti che si sono distinti durante l’anno.

Innovazione, progettazione e lavoro di squadra

Il percorso formativo è stato arricchito anche da iniziative dedicate all’innovazione e allo sviluppo di competenze progettuali. All’evento Cybearly Forecasting 2026, ospitato a Pescara, gli studenti hanno partecipato a competizioni e seminari con esperti del settore, approfondendo le nuove sfide della sicurezza informatica e le prospettive di evoluzione del panorama digitale.

Nel mese di dicembre il team dell’Istituto ha preso parte all’hackathon Innova Young, organizzato dall’IIS Volterra-Elia. Alla manifestazione hanno partecipato Michele Pierdiluca e Tommaso Bernacchia (5C INF), Emily Daniela Scutelnicu (5A SIA) e gli studenti della 4C INF Giovanni Gasparini, Niccolò Stortini ed Ester Marini. L’iniziativa ha consentito ai partecipanti di confrontarsi con un’autentica esperienza di progettazione collaborativa, sviluppando competenze tecniche, organizzative e comunicative.

A completare il percorso si aggiunge la partecipazione di Giovanni Gasparini (4C INF) alla Competizione Nazionale degli Istituti Tecnici, ulteriore occasione di confronto con le eccellenze provenienti da tutta Italia.

Un percorso che guarda al futuro

Le attività realizzate durante l’anno testimoniano una scelta educativa precisa: costruire un percorso progressivo, nel quale ogni esperienza prepari la successiva e ogni studente possa trovare occasioni per crescere secondo i propri interessi e le proprie potenzialità. In questo modo l’IIS Corinaldesi Padovano propone una didattica che supera i confini dell’aula e accompagna gli studenti verso il mondo universitario e professionale, trasformando ogni sfida in un’opportunità di apprendimento.

IIS Corinaldesi Padovano

Senigallia