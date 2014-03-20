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Francesco Fabretti presenta a Senigallia il suo libro “Una notte in Casa Leopardi”

Appuntamento martedì 28 luglio alla libreria Iobook per la rassegna "Le Marche tra le righe"

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Cultura e Spettacoli
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Presentazione libro "Una notte in Casa Leopardi"

Una presentazione attesa martedì 28 luglio alle 21,15 alla libreria iobook. La rassegna ‘Le Marche tra le righe’ si sposta idealmente a Recanati e grazie alle parole scritte da Francesco Fabretti nel suo libro, nella casa che fu di Giacomo Leopardi, ancora abitata dalla sua famiglia.

Lo faremo di notte e nell’oscurità. Si passerà da una stanza all’altra, si apriranno cassetti, porte e stipi, armadi a muro, e si potrà accedere a migliaia di volumi custoditi nell’antica biblioteca….

Francesco Pilì Fabretti è da decenni un’esperta guida di casa Leopardi oltre che operatore turistico, musicista, fumettologo, questa volta, attraverso la lettura del libro, è al tardo tramonto che ci si trova nell’androne di Palazzo Leopardi ed è col chiarore della luna che si attraversano, fino all’alba, la cucina della servitù, la Sala dei Manoscritti, la Biblioteca, lo Studio di Monaldo, la Galleria, il giardino, le camere dei fratelli Carlo e Giacomo, il pomario, il convento delle monache fino ad arrivare anche in dispensa e sul tetto…

Una presentazione da non perdere!

Francesco Fabretti sarà accompagnato nella presentazione da Antonio Maddamma.
Ingresso Libero. Consigliata la prenotazione su eventbrite seguendo questo link
https://www.eventbrite.it/e/1994045272087?aff=oddtdtcreator

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