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Ecco i gironi di B Nazionale di basket

Ci sono Fabriano e Loreto Pesaro

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Sport
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basket, pallacanestro, pallone

Resi noti i gironi di B Nazionale di basket che vedranno due sole marchigiane al via, la Ristopro Fabriano e il Loreto Pesaro.


Nel gruppo, girone B, coi fabrianesi e pesaresi ci sono: Herons Montecatini, Quarrata, Lucca, Pielle Livorno, Piombino, Mens Sana Siena, Chiusi (Toscana), Virtus Roma, Luiss Roma, Latina (Lazio), Scandone Avellino e PSA Napoli (Campania), Roseto (Abruzzo), San Severo (Puglia), Emilia Romagna (Faenza, Ravenna).

Andrea Pongetti
Andrea Pongetti
Pubblicato Sabato 25 luglio, 2026 
alle ore 4:48
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