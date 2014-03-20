Ecco i gironi di B Nazionale di basket Ci sono Fabriano e Loreto Pesaro

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Resi noti i gironi di B Nazionale di basket che vedranno due sole marchigiane al via, la Ristopro Fabriano e il Loreto Pesaro.



Nel gruppo, girone B, coi fabrianesi e pesaresi ci sono: Herons Montecatini, Quarrata, Lucca, Pielle Livorno, Piombino, Mens Sana Siena, Chiusi (Toscana), Virtus Roma, Luiss Roma, Latina (Lazio), Scandone Avellino e PSA Napoli (Campania), Roseto (Abruzzo), San Severo (Puglia), Emilia Romagna (Faenza, Ravenna).