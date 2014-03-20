Presentato il Summer Jamboree 2026: il festival a Senigallia dal 31 luglio al 9 agosto Torna l'esperienza inclusiva e intergenerazionale nel segno del Rock'n'Roll, con 4 esclusive italiane e 2 anteprime europee

Torna dal 31 luglio al 9 agosto sulla riviera adriatica a Senigallia per la sua ventiseiesima edizione il Summer Jamboree, la Hottest rockin’ holiday on Earth che dal 2000 riunisce e fa ballare persone provenienti da tutto il mondo.

Non importa l’età, non importa chi sono o che lavoro fanno, è solo la passione condivisa per la musica e la cultura dell’America anni ‘40 e ’50, che li porta a Senigallia per celebrare la più grande festa Rock’n’Roll di sempre. Ma il Summer Jamboree è molto di più di un festival musicale: è un’esperienza inclusiva e intergenerazionale, un momento di incontro e condivisione di una stessa passione, quella per il Rock’n’Roll.

Tra una lezione di ballo, qualche acquisto al vintage market, tra un record hop, un live concert e un dopo festival alla Rotonda a Mare, le giornate scorrono in allegria e spensieratezza a Senigallia e le bellezze della città – dalla Rocca Roveresca al lungomare, dai portici Ercolani al Foro Annonario – accolgono curiosi, turisti e appassionati, famiglie e gruppi di amici, che arrivino dall’altra parte del mondo, dall’Europa o semplicemente dalla città accanto, poco importa, tutti inevitabilmente vengono travolti dalla carica del Summer Jamboree, che edizione dopo edizione diventa un appuntamento fisso e irrinunciabile.

Anche gli artisti che si esibiscono sui palchi del festival arrivano da ogni angolo del pianeta, dando vita ad un artistico veramente “internazionale”: dagli Stati Uniti all’Australia, toccando tutti i paesi europei, dalla Spagna alla Repubblica Ceca, dalla Gran Bretagna alla Finlandia, per arrivare fino in Messico:

La line up del Summer Jamboree #26 rappresenta il meglio del meglio di tutta la musica Rock’n’Roll, Swing, Country, Rockabilly, Rhythm’n’Blues, Hillbilly, Doo-wop, Western swing e tanto altro e quest’anno sono in programma quattro esclusive italiane e due anteprime europee.

Si esibiranno le nuove leve della scena Rock’n’Roll contemporanea a fianco di vere e proprie leggende del genere. Due esempi su tutti: Albert Lee (UK/USA), classe 1943, nato in Inghilterra ma da sempre vissuto negli Stati Uniti, chitarrista leggendario vincitore di vari Grammy che ha condiviso il palco con Crickets, Everly Brothers, Jerry Lee, Clapton lasciando un segno indelebile nella scena Country Rock, e Little Risolo & The Northside Boys (ITA/CH), una nuova e giovanissima formazione il cui frontman Little Risolo è un vero e proprio figlio del Summer Jamboree: lo frequenta da quando è nato, 18 anni fa, e quest’anno si esibirà per la prima volta con la sua band.

Tra gli altri special guest The Extraordinaires (UK), Gina Haley (USA), Sean “Mack” McDonald (USA), Les Greene (USA), Hot Combo Feat. Paolo Fioretti (ITA), Jad Tariq (USA) attualmente impegnato nel tour di Bob Dylan e tantissimi altri artisti che si esibiranno in concerti a ingresso gratuito nei due stage del Summer Jamboree, insieme ai migliori ballerini, performer e DJ’s sulla piazza.

E poi quest’anno c’è un motivo in più per celebrare il Rock’n’Roll: festeggiare un compleanno speciale, quello di Chuck Berry che nel 2026 avrebbe compiuto 100 anni. Una figura fondamentale per la nascita del genere, con un repertorio iconico, da Johnny B. Goode a Roll Over Beethoven fino a You Never Can Tell, per ricordare solo tre dei suoi più grandi successi, che nel 2010 aveva portato anche sul palco del Summer Jamboree. A rendergli omaggio Geno and His Rockin’ Dudes (ITA), formazione aperta guidata dal carismatico Carmelo “Geno” Genovese, musicista e scrittore, che ha avuto l’occasione di incontrare Chuck Berry molte volte e di condividere con lui preziosissimi momenti, sia nel backstage che sul palco, avendo avuto anche il privilegio di cantare Johnny B. Goode nella sua ultima esibizione in Italia. Alla batteria invece Pierpaolo De Salsi che ha suonato con la leggenda di Saint Louis proprio nello storico concerto al Summer Jamboree.

Ma non finisce qui perché per la prima volta il Summer Jamboree sarà accompagnato dalle note di una sigla ufficiale: tutti potranno cantare il Summer Jamboree mentre passeggiano per le vie del centro e da quest’anno il festival sarà diffuso anche nel tempo: il Rockin’ Village Vintage Market, da sempre cuore pulsante della manifestazione, aprirà anche al mattino dalle 10:30 alle 13 in Piazza Manni e Piazza del Duca per i più mattinieri e per chi può passare a Senigallia solo qualche ora, ma vuole comunque immergersi nell’atmosfera vintage e fare un po’ di shopping tra abbigliamento autentico anni ’40 e ’50 e riproduzioni artigianali, le migliori scarpe per ballare (e per tutti i giorni), accessori, foulard e t-shirt colorate, oggettistica, targhe di metallo, modernariato e memorabilia da collezione e tanto altro. E poi non possono mancare tutti quegli ingredienti iconici che hanno fatto la storia del festival: il Burlesque & Cabaret Show, i Dance & Boot Camp, l’Hawaiian Beach e il Mascalzone sulla spiaggia, dell’Oldtimers Park e il leggendario Fearless Devid Motordrome e fino a tarda notte i dopofestival danzanti alla Rotonda a mare…e tanto altro.

Trenitalia è Main Sponsor del Summer Jamboree #26, confermando il proprio impegno a sostegno dei grandi eventi culturali e musicali capaci di valorizzare i territori e generare flussi turistici. Dal 31 luglio al 9 agosto 2026 Senigallia ospiterà la 26ª edizione del festival internazionale dedicato alla musica e alla cultura dell’America degli anni ’40 e ’50, che ogni anno richiama migliaia di appassionati e visitatori da tutto il mondo. In questo contesto, il viaggio in treno diventa parte dell’esperienza del Festival, accompagnando il pubblico verso Senigallia. Cuore della manifestazione sarà il Trenitalia Stage, che ospiterà alcuni degli appuntamenti più attesi del programma.

Inoltre la Regione Marche e Trenitalia mettono a disposizione del popolo del Rock’n’Roll dei treni speciali straordinari nei due weekend di festival, in particolare sabato 1° agosto, venerdì 7 agosto e sabato 8 agosto dopo le una di notte, quando un nuovo giorno è appena iniziato, ma per il popolo del Summer Jamboree continua la voglia di muoversi a ritmo di Swing.

Per consentire ai visitatori di rientrare comodamente al termine delle serate di festival ci saranno due treni regionali speciali che sabato 1, venerdì 7 e sabato 8 agosto effettueranno due tratte: Senigallia – San Benedetto del Tronto e Senigallia – Rimini e sarà possibile acquistare i biglietti nei sistemi di vendita di Trenitalia dal 1° agosto 2026.

Gli orari e i percorsi

Treno regionale 6931 | Partenza da Senigallia alle 1:28, arrivo a San Benedetto del Tronto alle 3:15

Fermate: Marzocca 1:34, Montemarciano 1:39, Falconara M.1:44, Ancona 1:54/58, Varano 2:04, Osimo 2:11, Loreto 2:17, Porto Recanati 2:21, Potenza Picena 2:27, Civitanova 2:34, Porto S.Giorgio 2:43, Pedaso 2:51, Cupramarittima 2:58, Grottammare 3:02

Treno regionale 6938 | Partenza da Senigallia alle 1:53, arrivo a Rimini alle 2:50

Fermate: Marotta 2:00, Fano 2:08, Pesaro2:17, Cattolica 2:28, Misano 2:33, Riccione 2:37, Rimini Miramare 2:42

Giacomo Bugaro, Assessore regionale alle attività produttive, allo sviluppo economico e alle politiche energetiche, ha dichiarato: “Il fatto che questa conferenza stampa si svolga nella sede della Regione, la casa di tutti i marchigiani, testimonia il valore che il Summer Jamboree riveste per l’intero sistema turistico regionale. Il Summer Jamboree è la più grande manifestazione dedicata agli anni ‘40 e ‘50, al rock’n’roll e alla cultura americana, non solo nelle Marche ma in tutta Italia. Un evento che richiama centinaia di migliaia di partecipanti e contribuisce a mobilitare l’intero sistema turistico della Riviera. Nato dalla passione degli appassionati, è ormai diventato un fenomeno popolare capace di coinvolgere famiglie e visitatori provenienti anche dall’estero. La Regione Marche sta investendo in un sistema turistico sempre più attrattivo e qualificato e la crescente presenza di turisti stranieri sulla costa e nei borghi conferma che le Marche stanno diventando una destinazione sempre più apprezzata. Il Summer Jamboree rappresenta uno degli eventi più importanti del nostro territorio e va dato merito all’amministrazione comunale di Senigallia e a chi, in questi anni, ha saputo valorizzare al meglio la vocazione turistica della città. È un grande momento di aggregazione che unisce divertimento e solidarietà, grazie anche alla collaborazione con la Lega del Filo d’Oro, che aggiunge un importante messaggio di attenzione verso le persone più fragili“.

Francesco Baldelli, Assessore regionale alla viabilità, ha dichiarato: “Il Summer Jamboree rappresenta uno degli esempi più riusciti di come un territorio possa costruire e consolidare un brand riconoscibile a livello nazionale e internazionale. Non stiamo parlando soltanto di un evento musicale. Stiamo parlando di una manifestazione che, anno dopo anno, ha saputo creare identità, attrarre visitatori, generare economia e valorizzare Senigallia e l’intero territorio marchigiano. È il modello virtuoso di un turismo di qualità: quello che non cerca semplicemente una destinazione, ma un’esperienza autentica. Un’esperienza che chi la vive porta con sé e racconta, diventando il miglior ambasciatore delle Marche. In questo contesto si inserisce perfettamente il collegamento ferroviario dedicato al Summer Jamboree.

La Regione Marche punta a collegamenti veloci, sicuri, sostenibili. In via sperimentale, nelle giornate di sabato 1, venerdì 7 e sabato 8 agosto saranno attivati alcuni treni aggiuntivi in orario notturno, dopo le una di notte che da Senigallia riaccompagneranno i visitatori in sicurezza lungo le due direttrici di Rimini e San Benedetto del Tronto. Ringrazio Trenitalia, con la quale abbiamo lavorato velocemente, gli organizzatori e l’amministrazione comunale di Senigallia. Dopo la straordinaria scoperta di Vitruvio a Fano ed il riconoscimento dei nostri teatri condominiali a patrimonio UNESCO, con la nuova edizione del Summer Jamboree alle porte godiamoci questo splendido momento delle Marche protagoniste a livello internazionale”.

Corrado Canafoglia, Consigliere regionale, ha aggiunto: “Il Summer Jamboree è la più grande manifestazione regionale a livello turistico, che guarda al passato per farci divertire nel presente. Ora dobbiamo guardare al futuro, soprattutto dobbiamo far evolvere il rapporto dall’organizzazione del Summer Jamboree e di Comune, guardando a strumenti nuovi tipo per esempio una DMO, ovverosia un ente pubblico-privato che si occupa di promozione turistica. Il Summer Jamboree non è soltanto una manifestazione che porta turisti in tutte le Marche, ma è un evento che fa promozione in tutto il mondo del sistema turistico ‘Senigallia-Marche’. Questa è la sfida del futuro”.

Massimo Olivetti, Sindaco di Senigallia, ha commentato: “Il Summer Jamboree rappresenta uno degli eventi che più hanno contribuito a costruire l’identità contemporanea di Senigallia, rendendola riconoscibile ben oltre i confini nazionali. Giunto alla ventiseiesima edizione, il Festival continua a essere un simbolo della capacità della nostra città di coniugare cultura, spettacolo, accoglienza e partecipazione, trasformando gli spazi urbani in un grande palcoscenico a cielo aperto. Ogni estate Senigallia diventa il punto di riferimento internazionale per gli appassionati della musica e della cultura americana degli anni Quaranta e Cinquanta, offrendo un’esperienza unica che coinvolge cittadini, operatori economici e migliaia di visitatori. Il Summer Jamboree è il risultato di una visione che negli anni ha saputo crescere senza perdere autenticità, contribuendo in maniera determinante alla promozione dell’immagine della città e consolidando il suo ruolo tra le principali destinazioni italiane degli eventi di qualità. A tutti coloro che rendono possibile questa manifestazione va il ringraziamento dell’Amministrazione comunale”.

Simona Romagnoli, Assessore al Turismo del Comune di Senigallia, ha continuato: “Il Summer Jamboree è molto più di un grande festival musicale: è uno straordinario strumento di promozione turistica e di marketing territoriale, capace di raccontare Senigallia a un pubblico internazionale attraverso un format unico e immediatamente riconoscibile. La ventiseiesima edizione conferma la forza di un evento che ogni anno genera presenze, anima la città e valorizza il tessuto economico locale, coinvolgendo strutture ricettive, attività commerciali, pubblici esercizi e operatori del territorio. Il suo successo dimostra quanto sia importante investire in manifestazioni capaci di creare esperienze realistiche e di fidelizzare un pubblico che torna a Senigallia anno dopo anno. Il Summer Jamboree è uno dei pilastri della nostra programmazione estiva e contribuisce in maniera determinante a rafforzare il posizionamento di Senigallia come destinazione dinamica, accogliente e capace di distinguersi nel panorama turistico nazionale e internazionale. È questa la direzione che continuiamo a perseguire: costruire un’offerta di qualità che unisca grandi eventi, cultura, mare e ospitalità, facendo della nostra città una meta da vivere e da ricordare”.

Elena Campagnolo, Assessore all’Ambiente del Comune di Senigallia, ha aggiunto: “Desidero ringraziare gli organizzatori per il gradito invito alla conferenza stampa. Come Amministrazione abbiamo lavorato su tre direttrici fondamentali: viabilità, sostenibilità e collaborazione istituzionale. Sul fronte della viabilità, grazie all’interlocuzione avviata con la Regione Marche, siamo riusciti a ottenere l’introduzione di treni speciali, un servizio concreto che consentirà di raggiungere Senigallia in modo più semplice ed efficiente durante la manifestazione. Per quanto riguarda la sostenibilità, stiamo studiando un piano dedicato alla gestione dei rifiuti della manifestazione, con l’obiettivo di migliorare la raccolta differenziata, ridurre l’impatto ambientale dell’evento e rendere la città sempre più pulita e accogliente. Infine, sul piano della collaborazione istituzionale, ho messo a disposizione i rapporti e le conoscenze costruite negli anni con Trenitalia, favorendo un dialogo diretto e una collaborazione concreta che hanno contribuito al raggiungimento di questo importante risultato. Credo che quando ognuno mette a disposizione le proprie competenze e si lavora con spirito di squadra, il territorio ne tragga sempre beneficio”.

L’Avv. Manola Micci, amministratore della Banca di Credito Cooperativo di Fano, sponsor del Festival, ha dichiarato: “Il Summer Jamboree rappresenta un simbolo di inclusione sociale e intergenerazionale e un’eccellenza del nostro territorio. Come BCC Fano mettiamo al centro la mutualità, la comunità e lo sviluppo locale, sostenendo iniziative capaci di generare valore economico, sociale e culturale. Crediamo che sia proprio attraverso progetti come questo che si costruisce un’economia più sostenibile e partecipata e, soprattutto, una comunità più forte”.

Non poteva mancare la Lega del Filo d’Oro, partner etico del Summer Jamboree, con il Presidente Rossano Bartoli che ha affermato: “Abbiamo conosciuto il Summer Jamboree molti anni fa grazie a Renzo Arbore e da allora siamo orgogliosi di essere il partner etico di questa straordinaria manifestazione. È una collaborazione che portiamo avanti con convinzione, perché ci permette di promuovere insieme i valori dell’inclusione, della partecipazione e della solidarietà, offrendo anche alle persone sordocieche e con pluridisabilità psicosensoriale l’opportunità di vivere pienamente l’esperienza del festival e di sentirsi parte di una grande comunità. Mi auguro che questa collaborazione possa proseguire ancora a lungo e di poter essere presente anche nelle prossime edizioni del Summer Jamboree”.

Angelo Di Liberto, direttore artistico del Summer Jamboree, ha raccontato: “Ogni anno questa conferenza stampa è l’occasione per raccontare il lavoro che svolgiamo durante tutto l’anno per costruire il Summer Jamboree. È un percorso fatto di ricerca, passione e attenzione artistica, con l’obiettivo di offrire ogni volta un programma capace di sorprendere. Anche quest’anno il cartellone sarà trasversale: accanto a grandi leggende della musica come Albert Lee saliranno sul palco band giovanissime, simbolo di un movimento vivo e in continua evoluzione. È proprio questa la forza del rock’n’roll e dello swing: riuscire a tramandarsi di generazione in generazione, rinnovandosi senza perdere la propria identità. Il Summer Jamboree, però, non è soltanto musica dal vivo: è anche ballo, condivisione e una grande festa collettiva che coinvolge l’intera città. Ogni anno accogliamo appassionati provenienti da ogni parte del mondo, dall’Australia agli Stati Uniti, che scelgono di raggiungere Senigallia appositamente per vivere questa esperienza. È la dimostrazione di quanto il Summer Jamboree sia diventato un punto di riferimento internazionale per gli amanti della cultura e della musica degli anni Quaranta e Cinquanta”.

Alessandro Piccinini, organizzatore del Summer Jamboree e responsabile della comunicazione, ha concluso: “Chi è seduto a questo tavolo dà la misura del lavoro condiviso che c’è dietro il Summer Jamboree. Ognuno fa la sua parte sostanziale in un festival che ha un grande pubblico internazionale e che ogni anno porta presenze e lavoro a Senigallia e a tutto il territorio. Il primo ringraziamento va al Sindaco Massimo Olivetti e al Presidente Francesco Acquaroli per credere in maniera decisa sul Summer Jamboree contribuendo ad un percorso di crescita importante e strategico. Con loro ringraziamo le istituzioni, i partner e le realtà che ogni anno scelgono di stare accanto al festival: senza quel sostegno non avrebbe le dimensioni che ha oggi. Pensiamo che sia sui trasporti che si giochi buona parte dello sviluppo futuro del festival. Vogliamo che il Summer Jamboree diventi il festival delle Marche: chi passa le vacanze in regione deve poter arrivare a Senigallia in modo semplice e sostenibile, riducendo il più possibile la necessità di usare l’automobile”.

Il Summer Jamboree è organizzato dalla società e Jamboree, sostenuto e promosso dal Comune di Senigallia, con la collaborazione della Regione Marche e la partecipazione della Camera di Commercio di Ancona.

Main Sponsor: Trenitalia.

Sponsor sostenitori: Bud, Corona, Consorzio del Prosciutto di Parma, Hera, Aperol e BCC Fano. Partner etico: Lega del Filo d’Oro.

Info per il pubblico: www.summerjamboree.com

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Instagram www.instagram.com/summerjamboree_official