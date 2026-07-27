Lunedì 27 luglio a Senigallia importante incontro pubblico per il futuro ambientale Presso Scalo Tecnico si parla del nuovo piano dei rifiuti regionale

97 Letture Politica

Lunedì 27 luglio, alle ore 21:00, presso Scalo Tecnico di Senigallia (Lungomare Marconi 1) si svolgerà un incontro pubblico di fondamentale importanza per il futuro ambientale del territorio, incentrato sul nuovo Piano Regionale dei Rifiuti delle Marche.



L’iniziativa, promossa dall’Unione Comunale del Partito Democratico di Senigallia, e già tenuta alcune settimane fa a Corinaldo, è aperta a tutta la cittadinanza; si inserisce in un momento politico cruciale. L’aggiornamento del piano, di stretta competenza della Regione Marche, è infatti all’ordine del giorno dell’assemblea legislativa per martedì 28 luglio.

Al centro del dibattito ci saranno le forti preoccupazioni legate alle strategie di smaltimento regionali. Se da un lato il documento prevede la realizzazione di un termovalorizzatore, dall’altro rischia di centralizzare l’intero flusso dei rifiuti indifferenziati marchigiani in un unico sito: la discarica di Corinaldo, con conseguenti e pesanti squilibri ambientali per il territorio locale.

Per analizzare i rischi tecnici e politici del provvedimento, interverranno tre figure chiave del panorama istituzionale e scientifico:

Valeria Mancinelli, capogruppo del Partito Democratico.

Maurizio Mangialardi, consigliere regionale da anni impegnato nello studio e nel confronto pubblico sul tema dei rifiuti.

Giorgio Marchetti, stimato esperto e tecnico del settore ambientale.

Avremo anche la possibilità di incontrare il nuovo segretario regionale del Partito Democratico, Thomas Braconi.

L’appello alla cittadinanza

Si è deciso di rendere pubblica questa assemblea per sottolineare come le decisioni in esame avranno ricadute dirette sulla qualità della vita delle comunità locali e sulle future generazioni. L’obiettivo della serata è quindi quello di trasformare una discussione interna a un organo politico in un dibattito democratico e partecipato, dove anche il contributo di ogni cittadino sarà fondamentale per indirizzare scelte amministrative responsabili a tutela della salute e dell’ambiente.

Tutti gli organi di stampa, i cittadini e le associazioni del territorio sono invitati a partecipare.

Ilaria Ramazzotti

Presidente Assemblea Unione Comunale di Senigallia del PD

Massimo Barocci

Segretario PD Senigallia