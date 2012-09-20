Criticità idrogeologica: resta allerta gialla su zone basso collinari e costiere delle Marche Mercoledì 22 luglio 2026 possibili fenomeni temporaleschi residui e criticità sul reticolo idrografico minore

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La Protezione Civile Regionale, in data martedì 21 luglio ha emesso il messaggio di Allertamento n. 39/2026 per criticità idrogeologica per tutta la giornata di mercoledì 22 luglio 2026.

Nella prima parte della giornata possibili fenomeni residui, localmente anche a carattere di rovescio o di temporale, in progressivo esaurimento nel corso della tarda mattinata. Possibili residue criticità sul reticolo idrografico minore nelle zone costiere dovute ai temporali previsti nell’arco della notte tra martedì e mercoledì.

Il messaggio è stato disposto nel rispetto delle procedure per il rischio meteo, idrogeologico ed idraulico della Regione Marche in vigore dallo scorso 3 aprile 2017.

Per eventuali aggiornamenti i cittadini sono invitati a informarsi e a seguire il sito ufficiale della Protezione Civile di Senigallia www.protezionecivilesenigallia.it ; la pagina Facebook dell’Ente; gli organi di informazione, in particolare, i portali locali www.viveresenigallia.it e www.senigallianotizie.it; le frequenze delle radio locali Radio Velluto (99.6) Radio Arancia (92.6 o 103.8) e Radio Duomo (95.2).