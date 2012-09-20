Logo farmacieFarmacie di turno


Fulvi Dr. Marco
Adesso
28°
Mercoledì
20° / 27°
Giovedì
18° / 29°
Venerdì
20° / 27°
Sabato
17° / 31°
Domenica
22° / 28°
Lunedì
21° / 28°
Martedì
22° / 29°
Mercoledì
21° / 30°
Giovedì
23° / 30°
SenigalliaNotizie.it
Versione ottimizzata per la stampa
SenigalliaNotizie.it - Iscriviti al canale Whatsapp

Criticità idrogeologica: resta allerta gialla su zone basso collinari e costiere delle Marche

Mercoledì 22 luglio 2026 possibili fenomeni temporaleschi residui e criticità sul reticolo idrografico minore

235 Letture
commenti
Cronaca
Ascolta la notizia
pioggia

La Protezione Civile Regionale, in data martedì 21 luglio ha emesso il messaggio di Allertamento n. 39/2026 per criticità idrogeologica per tutta la giornata di mercoledì 22 luglio 2026.

Nella prima parte della giornata possibili fenomeni residui, localmente anche a carattere di rovescio o di temporale, in progressivo esaurimento nel corso della tarda mattinata. Possibili residue criticità sul reticolo idrografico minore nelle zone costiere dovute ai temporali previsti nell’arco della notte tra martedì e mercoledì.

Il messaggio è stato disposto nel rispetto delle procedure per il rischio meteo, idrogeologico ed idraulico della Regione Marche in vigore dallo scorso 3 aprile 2017.

Per eventuali aggiornamenti i cittadini sono invitati a informarsi e a seguire il sito ufficiale della Protezione Civile di Senigallia www.protezionecivilesenigallia.it ; la pagina Facebook dell’Ente; gli organi di informazione, in particolare, i portali locali www.viveresenigallia.it e www.senigallianotizie.it; le frequenze delle radio locali Radio Velluto (99.6) Radio Arancia (92.6 o 103.8) e Radio Duomo (95.2).

Commenti
Ancora nessun commento. Diventa il primo!
ATTENZIONE!
Per poter commentare l'articolo occorre essere registrati su Senigallia Notizie e autenticarsi con Nome utente e Password

Già registrato?
... oppure Registrati!



Scarica l'app di Senigallia Notizie per AndroidScarica l'app di Senigallia Notizie per iOS

Partecipa a Una Foto al Giorno





Cronaca
Politica
Cultura e Spettacoli
Sport
Economia
Associazioni
Fuori dalle Mura